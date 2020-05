GE Aviation: contratto da $707 milioni per la produzione di motori F110

Il motore F110 di GE Aviation continua a rimanere il motore di scelta per gli advanced F-15 e F-16 aircraft in tutto il mondo.

Questo mese, l’U.S. Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC) ha assegnato a GE Aviation quattro contract actions del valore di circa $707 milioni per la produzione di motori F110-GE-129.

Questi contratti, che rientrano in un esistente indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ) contract, forniranno motori F110, installazione, ricambi e engine management system computers modernizzati per gli aerei Lockheed Martin F-16C/D Block 70, nonché per i Boeing F-15QA Advanced Eagle. I contratti coinvolgono Foreign Military Sales a Bulgaria, Slovacchia, Qatar e Taiwan.

“GE Aviation è onorata di supportare l’U.S. Air Force e i foreign military sale customers”, afferma Shawn Warren, GE Aviation’s vice president and general manager of large combat and mobility engines. “Diciamo che il motore F110 di GE rimane il motore scelto dalle moderne flotte F-15 e F-16 in tutto il mondo perché continuiamo a supportare l’F110 con una continua infusione di nuove tecnologie, incluso il nostro Service Life Extension Program (SLEP)”.

Il motore F110 di GE equipaggia l’86% degli F-15 consegnati in tutto il mondo negli ultimi 15 anni e il 70% della più avanzata flotta USAF F-16C/D di oggi. GE Aviation equipaggia anche due terzi degli U.S. military fighters and helicopters.

Negli ultimi due mesi GE Aviation ha ottenuto oltre 1,2 miliardi di dollari di contratti per la produzione di motori e hardware a supporto di U.S. military and international customers. Oltre all’accordo riguardante il motore F110, a GE sono stati assegnati:

• Una modifica del contratto da $62 milioni per la produzione di motori T700 per 40 UH-60M Black Hawk helicopters per U.S. Army and international customers.

• Una modifica del contratto da $215 milioni per produrre 48 F414 engines and modules.

• Un contratto da $138,2 milioni per fornire TF34 engine supplies all’U.S. Air Force.

• Un modifica del contratto da $72,5 milioni con la Marina per l’acquisto di 140 generator converter units, 140 wiring harnesses e altri componenti a supporto degli F/A-18E/F Super Hornet and E/A-18G Growler aircraft electrical systems.

• Una modifica del contratto da $51,5 milioni per otto F414 spare engines, 11 afterburner modules and 12 low pressure turbine modules per i Navy F/A-18.

• Una modifica del contratto da $9,7 milioni per il re-start della T64 engine core production a supporto dell’H-53E Engine Reliability Improvement Program for the Navy.

Il lavoro coinvolto in questi contratti sarà eseguito presso le strutture di GE Aviation che includono Lynn, MA; Evendale, OH; Madisonville, KY; Rutland, VT; Hooksett, NH; Asheville, NC; Wilmington, NC; Muskegon, MI e altre località della U.S. Supply Chain.

“Questi nuovi contratti sottolineano il ruolo essenziale che svolgiamo come fornitore leader di fighter and helicopter engines per i nostri military customers”, afferma Al DiLibero, GE Aviation’s vice president and general manager of medium combat & trainer engines. “Siamo onorati di queste opportunità, che si aggiungeranno all’attuale base installata di GE che compende oltre 27.000 military engines”.

Mentre GE Aviation continua a produrre motori e componenti, centinaia di aerei militari in tutto il mondo sono in volo ogni giorno nelle aree critiche per combattere la pandemia di coronavirus. Ogni giorno, GE continua a vedere questi velivoli che svolgono una serie di missioni: dagli elicotteri Black Hawk equipaggiati con i motori GE T700 che effettuano missioni quotidiane per fornire rifornimenti critici alle comunità, ai C5M Super Galaxy dotati dei motori CF6, utilizzati per mobilitare il personale medico.

“Gli sforzi dei nostri militari e civili che stanno rispondendo allo scoppio del COVID-19 sono eroici”, ha detto DiLibero. “Siamo concentrati nel fare la nostra parte per supportarli”.

(Ufficio Stampa GE Aviation)