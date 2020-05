World Routes e IATA Slot Conference: eventi cruciali per la ripresa del settore

Mentre alcuni governi cercano di allentare le restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19 nei prossimi mesi, l’industria dei viaggi e del turismo deve ora pianificare in anticipo la ripresa economica. Questo settore rappresenta oltre il 10% del PIL globale, con viaggi e turismo che generano uno su dieci dei posti di lavoro nel mondo. In questo contesto, IATA e Routes vogliono supportare l’industria e il recupero delle regioni colpite duramente dal coronavirus.

L’evento di punta, World Routes, è stato confermato dal 14 al 16 novembre a Milano, Italia, poco prima della IATA Slots Conference a Barcellona, Spagna, il 17-20 novembre. Questi due eventi saranno cruciali per la più ampia comunità aeronautica, per IATA e per Routes, che vedono questa settimana come un punto focale per supportare ulteriormente la ripresa del settore.

Sebbene entrambi gli eventi abbiano uno scopo e un tipo di lavoro molto diversi, supportano la necessaria pianificazione delle rotte, degli orari e ora la ricostruzione del settore.

Data la vicinanza, sia nella tempistica che nella posizione, dei due eventi, i partecipanti avranno l’opportunità unica di iniziare la loro settimana al World Routes di Milano, unendosi alle compagnie aeree, agli aeroporti e alle autorità turistiche nella ricerca di nuove rotte e potenziali servizi, e finire con la Slot Conference a Barcellona, che unisce le compagnie aeree e i coordinatori degli aeroporti per pianificare, ottimizzare e finalizzare slots and schedules per quello che si spera possa essere un periodo di recupero per l’industria mentre si guarda al 2021.

Steven Small, Director of Events at Routes, ha dichiarato: “Lavorare con IATA per garantire che entrambi gli eventi siano complementari a quelli presenti è un’indicazione dell’importanza della collaborazione all’interno del settore. In tempi di crisi, l’industria deve riunirsi. Spero che World Routes e Slot Conference quest’anno aiutino l’industria a innescare partnership più solide per il futuro”.

Anche Lara Maughan, Head of Worldwide Airport Slots IATA, ha espresso il suo ottimismo per la settimana, affermando: “L’intero settore è in fermento in questo momento, quindi speriamo che a novembre questi due eventi forniscano al settore dell’aviazione la possibilità di concentrarsi sulla ricostruzione di programmi e destinazioni per il 2021, per aiutare a stimolare servizi che supporteranno la ripresa globale e consentiranno alle economie e al turismo di vedere miglioramenti nei viaggi aerei”.

World Routes 2020 presenterà un programma di figure di spicco provenienti da tutto il settore, con la ripresa come tema centrale all’ordine del giorno. Con le discussioni del panel, le interviste ai CEO e i briefing delle compagnie aeree, l’evento fungerà da punto di incontro vitale tra i leader del settore in tutto il mondo, mentre il settore avanza verso la ricostruzione.

