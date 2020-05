I clienti di Eurowings aiuteranno a plasmare il futuro del volo

Eurowings consente ai viaggiatori di plasmare attivamente il futuro dei viaggi aerei. La compagnia aerea, come parte di Lufthansa Group, lancia una innovation competition nel mezzo della crisi Coronavirus, in cui i desideri e i suggerimenti dei clienti potranno essere incorporati nei processi di cambiamento a bordo e a terra. Sotto il motto “ideas get wings – cha(lle)nge the future of travel”, Eurowings invita i clienti e i business partner a unire le forze per plasmare il futuro del viaggio.

Che si tratti di nuovi prodotti e servizi a bordo, di processi a terra modificati al momento del check-in negli aeroporti o di servizi online innovativi nella customer app, tutte le nuove idee e i desideri sono benvenuti e saranno esaminati da Eurowings e dalla sua controllata Eurowings Digital per vedere se sono fattibili.

All’inizio dell’innovation challenge, la compagnia aerea chiede ai propri clienti e business partner attraverso i canali social media, insieme alla piattaforma LinkedIn, quali servizi vorrebbero che Eurowings fornisse durante e dopo la crisi Coronavirus.

“Per quanto la fase attuale sia impegnativa, stiamo usando il divieto di viaggio di fatto per rendere Eurowings ancora più favorevole ai clienti per il periodo successivo alla crisi Coronavirus e per posizionare la compagnia aerea come un brand forte e popolare. L’innovation challenge è solo una di molte misure in questo percorso”, afferma il nuovo CEO di Eurowings, Jens Bischof.

I clienti e le parti interessate possono inviare le loro idee e suggerimenti tramite il sito https://www.eurowings.com/en/competition/ideas-get-wings-challenge.html fino al 13 maggio 2020 incluso.

Il miglior suggerimento del concorso sarà implementato da Eurowings il prima possibile, dopodiché verranno messe in pratica altre idee vincenti. Vi saranno interessanti premi e sarà scelto il vincitore della “ideas get wings” competition a settembre 2020.

I criteri per partecipare all’innovation challenge sono semplici: tutte le idee riguardo servizi o prodotti proposte devono apportare un valore aggiunto concreto ai passeggeri. Dovrebbero, ad esempio, aiutare a garantire che i private and business travelers si sentano di nuovo particolarmente a loro agio a bordo di un aereo, anche dopo la pandemia globale, e prenotare la loro prossima vacanza con anticipo. Si presume inoltre che le proposte possano essere attuate rapidamente, se possibile entro tre mesi.

“Eurowings vuole ridisegnare il futuro del viaggio insieme ai propri clienti e riunire persone e culture dopo la crisi Coronavirus. Dopo settimane di isolamento, vogliono riunirsi con le loro famiglie, amici e colleghi e anche le loro meritate vacanze dovrebbero essere di nuovo a portata di mano”, conclude Eurowings.

Info a questo link: https://www.eurowings.com/en/competition/ideas-get-wings-challenge.html.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)