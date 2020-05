De Havilland Canada annuncia la ripresa delle attività

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato oggi che la società ha avviato un ritorno graduale al lavoro dei dipendenti e una misurata ripresa delle attività. Nella prima fase, circa 100 dipendenti sono tornati al lavoro e De Havilland Canada è focalizzata sulla ripresa delle pre-flight activities e sulla consegna degli aeromobili Dash 8-400. Il ritorno graduale al lavoro, che segue la sospensione temporanea delle operazioni di produzione il 20 marzo per sostenere gli sforzi internazionali per mitigare gli effetti di COVID-19, riflette la domanda del mercato e viene intrapreso in consultazione con i clienti.

“In armonia con i continui sforzi per ridurre gli effetti di COVID-19, De Havilland Canada è lieta di iniziare a dare il benvenuto ai nostri dipendenti al lavoro per riprendere le attività pre-volo e prepararsi per le prossime consegne ai nostri clienti”, ha affermato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e fornitori è la massima priorità e, come tale, continueremo a lavorare a stretto contatto con le agenzie governative per garantire che siano in atto protocolli e processi per la sicurezza dell’ambiente operativo”.

“L’industria aeronautica globale continua a dover affrontare incertezza senza precedenti e stiamo tutti cercando segnali di ripresa economica. Mentre andiamo avanti, stiamo adeguando il business in modo da riflettere l’attuale domanda del mercato, così come il futuro prevedibile. Gestiremo in modo proattivo i costi e snelliremo le nostre operazioni in tutte le aree del business”, ha aggiunto Young.

Durante la pausa di produzione e consegna di nuovi aeromobili Dash 8-400, De Havilland Canada ha continuato a fornire assistenza e servizi tecnici ai proprietari e agli operatori degli aeromobili Dash 8 Series in tutto il mondo, con la maggior parte dei team che lavorano in remoto. I team stanno rispondendo a numerose richieste relative alla riconfigurazione di aeromobili Dash 8 per supportare i servizi di trasporto aereo e la consegna di merci essenziali durante la pandemia.

Come annunciato da De Havilland Canada il 23 aprile (leggi anche qui), l’approvazione da parte di Transport Canada di una nuova Simplified Package Freighter configuration in grado di trasformare rapidamente la cabina passeggeri dell’aeromobile Dash 8-400 per trasportare merci leggere, offre agli operatori una soluzione solida per la ridistribuzione degli aeromobili. De Havilland Canada ha preparato un Service Bulletin che fornisce istruzioni sull’implementazione della riconfigurazione.

La società ha anche recentemente annunciato che il programma De Havilland Component Solutions (DCS) è disponibile per fornire component management support agli operatori degli aerei Dash 8-400 (leggi anche qui) e il 28 aprile la società ha consegnato il primo aereo Dash 8-400 dalla sospensione della produzione.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)