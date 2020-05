L’ICAO pubblica nuove linee guida sui COVID-19 aviation safety risks

ICAO ha sviluppato una nuova pubblicazione volta ad aiutare i paesi ad affrontare i rischi per la sicurezza aerea derivanti dagli effetti globali della pandemia COVID-19.

Prodotto appositamente per national aviation regulators and civil aviation authorities (CAA), il nuovo “Handbook for CAAs on the Management of Aviation Safety Risks related to COVID-19 (ICAO Doc 10144)” è stato sviluppato con il supporto di esperti dell’aviazione che operano nell’ICAO Safety Management Panel. Verrà emessa una ICAO State letter per incoraggiare gli Stati membri a trarre vantaggio da questo nuovo manuale.

“COVID-19 ha presentato al mondo intero molti nuovi tipi di sfide e la necessità di adeguare il modo in cui ci comportiamo nella vita di tutti i giorni”, ha commentato Fang Liu, ICAO Secretary General. “In quanto network altamente integrato e complesso, l’aviazione internazionale non è stata immune da questi effetti, alcuni dei quali pongono nuove sfide nella gestione dei rischi che non erano mai stati considerati nelle pratiche di gestione della sicurezza tradizionali. ICAO ha quindi ritenuto essenziale fornire nuove linee guida in questo settore il più rapidamente possibile, in modo che i paesi che sosteniamo possano continuare a coordinarsi, collaborare e comunicare in modo efficace per sostenere i più alti livelli possibili di aviation safety mentre mantengono la continuità delle critical operations”.

Il nuovo ICAO handbook è disponibile sull’ICAO COVID-19 Safety Risk Management website, che conterrà tra breve collegamenti aggiuntivi a informazioni pratiche e strumenti su cui gli Stati sono incoraggiati a rimanere attivamente aggiornati.

L’ICAO ospiterà un webinar interattivo per presentare il nuovo manuale il 14 maggio.

(Ufficio Stampa ICAO)