Lufthansa Technik: forte interesse per modifiche operative temporanee passenger to cargo, tra cui un primo Airbus A380

I nuovi technical and engineering services di Lufthansa Technik per modifiche operative temporanee da aeromobili passeggeri a cargo hanno incontrato un grande interesse nell’aviation market. Finora i cabin modification experts della società hanno ricevuto richieste da oltre 40 compagnie aeree. Più di 15 progetti per diversi tipi di aeromobili sono già in fase di implementazione. Un punto culminante è il supporto per l’operational change di un primo Airbus A380 di un cliente non dichiarato, il quale è stato ora assegnato a Lufthansa Technik.

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto un forte interesse da parte di diverse compagnie aeree per quanto riguarda le nostre passenger to freighter service capabilities”, ha spiegato Henning Jochmann, Senior Director Aircraft Modification Base Maintenance at Lufthansa Technik. “Poiché il workscope comprende molto di più della semplice eliminazione dei posti, sono necessari esperti di ingegneria che sappiano esattamente quali sono le sfide e come documentare le soluzioni tecniche in modo corretto, per soddisfare le autorità aeronautiche. La nostra soluzione può essere trasferita al nostro Supplemental Type Certificate (STC) in un secondo momento senza grandi adeguamenti. Ciò significa che chiunque opta per la soluzione di Lufthansa Technik ora può facilmente passare alla permanent STC solution in un secondo momento”.

Normalmente, un aeromobile a cui è stata concessa un’approvazione per il trasporto di passeggeri non può semplicemente essere caricato con merci in cabina, poiché i criteri di approvazione per le cabine passeggeri e i compartimenti cargo sono completamente diversi.

Ad esempio, il cargo ha un floor load diverso, ovvero la structural load capacity di un aereo passeggeri è inferiore a quella di un aereo cargo. Mentre per il trasporto passeggeri le rescue routes devono essere mantenute libere e l’approvvigionamento di ossigeno deve essere garantito per ogni individuo, a bordo di un cargo devono essere adottate misure speciali di protezione antincendio. Tutti questi criteri e altri devono essere presi in considerazione e incorporati nella documentazione tecnica sviluppata da ingegneri adeguatamente qualificati e approvati.

Lufthansa Technik sta attualmente lavorando per ottenere STC per tutti i tipi di aeromobili più comuni, in modo che le compagnie aeree di tutto il mondo possano convertire rapidamente i loro aerei passeggeri in auxiliary freighters.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)