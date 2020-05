Delta e LATAM siglano trans-American Joint Venture Agreement

Delta Air Lines e LATAM Airlines Group e le sue affiliate hanno firmato un trans-American Joint Venture Agreement che, una volta concesse le approvazioni normative ove necessario, unirà i route networks altamente complementari dei vettori tra Nord e Sud America, offrendo ai clienti un viaggio senza soluzione di continuità e un’esperienza di connettività leader del settore.

“Alla fine dell’anno scorso, abbiamo deciso di costruire la principale alleanza strategica in America Latina insieme a LATAM e, mentre il panorama del settore è cambiato, il nostro impegno per questa joint venture è più forte che mai”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Anche se i nostri vettori affrontano l’impatto di COVID-19 sulla nostra attività e adottano misure per proteggere la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti, stiamo costruendo l’alleanza che sappiamo vorranno volare in futuro”.

“Mentre restiamo concentrati sulla navigazione nella crisi COVID-19 e sulla protezione della sicurezza e del benessere dei nostri passeggeri e dipendenti, dobbiamo anche guardare al futuro per garantire la migliore esperienza possibile ai clienti e mantenere la sostenibilità a lungo termine del gruppo”, ha affermato Roberto Alvo, CEO LATAM Airlines Group. “La nostra bilateral strategic alliance con Delta rimane una priorità e crediamo fermamente nella promessa di offrire ai clienti la migliore esperienza di viaggio e connettività nelle Americhe”.

Da settembre 2019, Delta e LATAM hanno raggiunto diversi traguardi nel loro accordo quadro con vantaggi per i clienti, tra cui codeshare agreement tra Delta e le affiliate di LATAM in Perù, Ecuador, Colombia e Brasile, che consentono ai clienti di acquistare voli e accedere a destinazioni successive nelle rispettive reti. Saranno ampliati per coprire i voli a lungo raggio tra Stati Uniti/Canada e Sud America, così come i voli regionali. Inoltre, Delta e le affiliate di LATAM in Cile e Argentina prevedono di firmare accordi di code-sharing nelle prossime settimane.

Riguardo i benefit per i frequent flyer, i membri Delta SkyMiles possono guadagnare e utilizzare miglia sui voli LATAM, mentre i membri LATAM Pass possono guadagnare e utilizzare miglia sui voli Delta attraverso le rispettive reti.

Con collegamenti più fluidi, i clienti possono facilmente connettersi tra i voli Delta e LATAM negli hub airports in cui sono collocati i vettori, tra cui il Terminal 4 del John F. Kennedy International Airport (New York City) e il Terminal 3 del São Paulo’s Guarulhos Airport.

I clienti LATAM idonei possono accedere al Delta Sky Club a New York-JFK e i clienti Delta idonei possono accedere alla lounge LATAM a Bogotà/BOG. Per giugno 2020 è previsto un ampliamento dell’accesso reciproco alle lounge negli aeroporti delle Americhe.

