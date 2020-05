Lufthansa Technik: prima conversione VIP governativa per un A350

Lufthansa Technik AG ha iniziato a lavorare alla cabin conversion del primo dei tre Airbus A350-900 per il German Federal Government’s Special Air Mission Wing. L’aereo, con registrazione civile temporanea D-AGAF (in seguito registrazione militare 10+03), è arrivato all’Hamburg International Airport, dove sarà allestito con una government cabin dalla Lufthansa Technik VIP & Special Mission Aircraft Services product division. Questa è la prima conversione al mondo di questo tipo per l’Airbus A350.

Poiché questo aereo sarà messo a disposizione dell’Aeronautica tedesca molto presto, inizialmente sarà dotato di una cabina di transizione speciale per il trasporto dei rappresentanti del governo federale e delle loro delegazioni di accompagnamento. Il corrispondente lavoro preliminare era già iniziato a novembre dell’anno scorso nei Lufthansa Technik VIP workshops. Una volta che l’aeromobile avrà ricevuto la sua cabina, è programmato per essere consegnato al cliente entro la fine di luglio.

La transitional cabin è adattata alle esigenze specifiche del cliente. Sarà dotata di aree uffici e conferenze, adiacenti ad una zona lounge multifunzionale. Il resto dello spazio della cabina sarà disponibile per le delegazioni di accompagnamento. Avrà una generosa spaziatura dei sedili, un numero adeguato di bagni e attrezzature moderne per la cucina.

Solo dopo che gli aerei gemelli 10+01 e 10+02, che sono attualmente ancora in costruzione, riceveranno una fully featured VIP cabin da Lufthansa Technik l’anno prossimo, anche la transitional cabin di 10+03 verrà sostituita con quella completa.

“Nel corso di decenni abbiamo stretto una partnership globale con l’aeronautica tedesca, nel corso della quale abbiamo già dotato un gran numero di aeromobili di cabine speciali per i rappresentanti del governo”, ha affermato Kai-Stefan Röpke, Vice President VIP & Special Mission Aircraft Services. “Oggi siamo particolarmente lieti di poter estendere questa cooperazione alla più moderna generazione di aeromobili e di installare la prima government cabin su un Airbus A350. Questa non è solo una novità per il nostro cliente di vecchia data German Air Force o per Lufthansa Technik, ma per l’intero settore”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)