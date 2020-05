Emirates Group riporta il 32° anno consecutivo di utili

Oggi Emirates Group ha annunciato il suo 32° anno consecutivo di utili, a fronte di un calo dei ricavi principalmente dovuto alla riduzione delle operazioni durante la prevista chiusura della pista a DXB nel primo trimestre e all’impatto delle restrizioni di volo dovute alla pandemia COVID-19 nel quarto trimestre.

Emirates Group ha registrato un utile di 1,7 miliardi di AED (456 milioni di USD) per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2020, in calo del 28% rispetto allo scorso anno. Le entrate del Gruppo hanno raggiunto 104,0 miliardi di AED (28,3 miliardi di USD), con un calo del 5% rispetto ai risultati dello scorso anno. Il saldo di cassa del Gruppo è stato di 25,6 miliardi di AED (7,0 miliardi di dollari USA), in crescita del 15% rispetto allo scorso anno principalmente a causa di una forte performance aziendale fino a febbraio 2020 e di minori costi per il carburante rispetto all’anno precedente.

A causa del contesto economico senza precedenti derivante dalla pandemia in atto e per proteggere la posizione di liquidità, il Gruppo non ha dichiarato un dividendo per questo esercizio finanziario dopo il dividendo dello scorso anno di 500 milioni di AED (136 milioni di USD) all’Investment Corporation di Dubai.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Per i primi 11 mesi del 2019-2020 Emirates e dnata hanno registrato risultati positivi e siamo stati sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi. Tuttavia, da metà febbraio le cose sono cambiate rapidamente mentre la pandemia COVID-19 si diffondeva in tutto il mondo, causando un improvviso e tremendo calo della domanda di viaggi aerei internazionali mentre i paesi chiudevano i loro confini e imponevano rigide restrizioni di viaggio. Anche senza una pandemia, il nostro settore è sempre stato vulnerabile a una moltitudine di fattori esterni. Nel 2019-2020, l’ulteriore rafforzamento del dollaro USA rispetto alle principali valute ha eroso i nostri profitti per 1,0 miliardi di AED, la domanda di trasporto aereo globale è rimasta debole per la maggior parte dell’anno e la concorrenza si è intensificata nei nostri mercati chiave. Nonostante le sfide, Emirates e dnata hanno realizzato il nostro 32° anno consecutivo di profitti, grazie alla buona domanda per i nostri prodotti e servizi, in particolare nel secondo e terzo trimestre dell’anno, combinati con prezzi medi inferiori del carburante nel corso dell’anno. Ogni anno siamo testati sulla nostra agilità e capacità. Mentre affrontiamo le sfide immediate e sfruttiamo le opportunità che ci vengono incontro, le nostre decisioni sono sempre state guidate dal nostro obiettivo a lungo termine di costruire un business redditizio, sostenibile e responsabile basato a Dubai”.

Nel periodo 2019-2020 il Gruppo ha investito 11,7 miliardi di AED (3,2 miliardi di USD) in nuovi aeromobili e equipaggiamenti, in acquisizioni di società, strutture moderne, ultime tecnologie e iniziative per i dipendenti, in diminuzione in seguito alla spesa record per investimenti dello scorso anno di 14,6 miliardi di AED (3,9 miliardi di USD). Ha inoltre continuato a investire risorse per sostenere le comunità, le iniziative ambientali, nonché i programmi di che promuovono il talento e l’innovazione per sostenere la futura crescita del settore.

Al Dubai Air Show 2019 a novembre, Emirates ha effettuato un ordine da 16 miliardi di dollari per 50 XWB A350 e un ordine da 8,8 miliardi di dollari per 30 aeromobili Boeing 787 Dreamliner. Con le prime consegne previste nel 2023, questi nuovi aeromobili si aggiungeranno all’attuale mix di flotta di Emirates e forniranno flessibilità nel suo long-haul hub model. In linea con la strategia di lunga data di Emirates di operare una flotta moderna ed efficiente, questi nuovi aeromobili manterranno anche l’età della flotta ben al di sotto della media del settore.

Gli investimenti chiave di dnata durante l’anno includono la significativa espansione delle capacità di ristorazione in Nord America con l’apertura di nuove operazioni a Vancouver, Houston, Boston, Los Angeles e San Francisco. dnata ha inoltre completato l’acquisto della partecipazione rimanente in Alpha LSG, per diventare unico azionista della più grande società di catering, vendita al dettaglio e logistica a bordo del Regno Unito.

Tra le sue oltre 120 filiali, la forza lavoro totale del Gruppo è rimasta pressoché invariata con 105.730 dipendenti, che rappresentano oltre 160 nazionalità diverse.

“Nel 2019-2020, siamo stati fermi con la nostra disciplina dei costi mentre investivamo per espandere le nostre opportunità di business e ricavi. Attraverso revisioni continue delle nostre strutture e l’implementazione di nuovi sistemi tecnologici, abbiamo migliorato la produttività e ritardato gli aumenti dei costi. A seguito della pandemia abbiamo preso tutte le misure possibili per proteggere la nostra forza lavoro qualificata e garantire la salute e la sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti. Questo rimarrà la nostra massima priorità mentre navigheremo per un ritorno graduale alle operazioni nei prossimi mesi”, afferma Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Ha concluso: “La pandemia di COVID-19 avrà un impatto enorme sulle nostre performance 2020-21, con le operazioni passeggeri di Emirates temporaneamente sospese dal 25 marzo. Le attività di dnata sono influenzate in modo simile dal prosciugamento del traffico aereo e dalla domanda di viaggio in tutto il mondo. Continuiamo ad adottare misure aggressive di gestione dei costi e altre misure necessarie per salvaguardare il nostro business, mentre pianifichiamo la ripresa delle attività. Ci aspettiamo che ci vorranno almeno 18 mesi prima che la domanda di viaggio ritorni a una parvenza di normalità. Nel frattempo, stiamo collaborando attivamente con le autorità di regolamentazione e le parti interessate, mentre lavorano per definire gli standard per garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori in un mondo post-pandemico. Emirates e dnata stanno per riattivare le operazioni al servizio dei nostri clienti, non appena le circostanze lo consentiranno”.

La capacità totale passeggeri e merci di Emirates è diminuita dell’8% alla fine del 2019-2020, a causa delle restrizioni alla capacità per la chiusura della pista a DXB e dell’impatto COVID-19.

Durante l’esercizio finanziario Emirates ha ricevuto sei nuovi aeromobili, tutti A380. Nel periodo 2019-2020, Emirates ha eliminato gradualmente sei velivoli più vecchi costituiti da quattro Boeing 777-300ER, i suoi ultimi 777-300 e un Boeing 777 Freighter, che hanno lasciato invariato il numero totale di aerei in flotta a 270 alla fine di marzo. L’età media della flotta Emirates rimane 6,8 anni.

Durante l’anno Emirates ha lanciato tre nuove rotte passeggeri: Porto (Portogallo), Città del Messico (Messico) e Bangkok-Phnom Penh. Ha inoltre integrato la crescita organica della rete con un nuovo accordo codeshare firmato con Spicejet che fornirà ai clienti Emirates più opzioni di connettività in India. Inoltre, Emirates ha ampliato la sua connettività globale attraverso accordi interline con Vueling, Pegasus Airline e Interjet Airlines. Emirates ha inoltre segnato due anni di partnership strategica di successo con flydubai.

Mentre Emirates ha registrato una performance ricavi molto forte durante il 2° e il 3° trimestre del 2019-2020, la chiusura della pista a DXB e la crisi COVID-19 negli altri trimestri hanno inciso sulle sue entrate totali per l’esercizio finanziario con un calo del 6% a 92,0 miliardi di AED (25,1 miliardi di USD). Nonostante la forte pressione concorrenziale e l’impatto valutario sfavorevole, la compagnia aerea ha registrato un utile di 1,1 miliardi di AED (288 milioni di USD), un aumento del 21% rispetto ai risultati dello scorso anno e un margine di profitto dell’1,1%. L’utile sarebbe stato più elevato senza una perdita di 1,1 miliardi di AED (299 milioni di USD) a causa dell’inefficacia della copertura del carburante a fine anno.

Il traffico passeggeri complessivo è diminuito, poiché Emirates ha trasportato 56,2 milioni di passeggeri (-4%).

Emirates SkyCargo ha continuato a offrire solide performance in un mercato altamente competitivo, contribuendo al 13% del total transport revenue della compagnia aerea. La divisione cargo di Emirates ha registrato un fatturato di 11,2 miliardi di AED (3,1 miliardi di USD), con un calo del 14% rispetto allo scorso anno. Alla fine del 2019-2020, la flotta totale di Emirates SkyCargo era pari a 11 Boeing 777F.

Per il periodo 2019-2020, dnata ha registrato un netto calo degli utili (57%) a 618 milioni di AED (168 milioni di USD). Il fatturato totale di dnata è cresciuto a 14,8 miliardi di AED (4,0 miliardi di dollari USA), con un aumento del 2%. Ciò riflette la sua continua crescita commerciale, in particolare nella sua divisione Catering, la forte fidelizzazione dei clienti e la conquista di nuovi contratti nelle sue quattro divisioni. Il business internazionale di dnata ora rappresenta il 72% delle sue entrate.

