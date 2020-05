De Havilland Canada lancia la Simplified Package Freighter Conversion per i velivoli Dash 8-100/200 e Dash 8-300

De Havilland Aircraft ha annunciato oggi che Transport Canada ha approvato la conversione degli aerei Dash 8-100/200 e Dash 8-300 in Simplified Package Freighters in risposta alla pandemia COVID-19. Questa approvazione segue quella recentemente annunciata per l’aereo Dash 8-400 (leggi anche qui).

748 Air Services (K) Ltd, basata presso il Wilson Airport a Nairobi, noto fornitore di servizi passeggeri e merci per il settore umanitario in Africa, ha ordinato il Service Bulletin e i conversion kits per i loro quattro aerei Dash 8-100 e sarà il primo operatore al mondo del Dash 8-100 Simplified Package Freighter. 748 Air Services (K) Ltd ha anche ordinato il Simplified Package Freighter Service Bulletin e i conversion kits per i loro tre aerei Dash 8-400.

“Siamo lieti di annunciare che 748 Air Services (K) Ltd è il primo cliente del Dash 8-100 Simplified Package Freighter e li ringraziamo per il loro ordine che include anche i kit di conversione per i loro tre aerei Dash 8-400. Li elogiamo mentre riconfigurano alcuni aeromobili della loro flotta per continuare il loro eccellente lavoro, fornendo servizi passeggeri e merci essenziali nelle regioni orientali e centrali dell’Africa”, ha affermato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “De Havilland Canada continua a essere fortemente focalizzata sulla fornitura di soluzioni ai nostri operatori, mentre cercano meccanismi per ridistribuire le loro flotte in risposta a COVID-19. È gratificante sapere che stiamo riuscendo a creare opportunità per i nostri operatori in questi tempi difficili”.

Approvati da Transport Canada, i De Havilland Canada Service Bulletins consentono ai velivoli Dash 8-100/200, Dash 8-300 e Dash 8-400 di essere rapidamente convertiti in Simplified Package Freighters, rimuovendo sedili e seat track covers nelle cabine passeggeri. I velivoli Dash 8-100/200, Dash 8-300 e Dash 8-400 convertiti offrono una capacità di carico potenziale totale fino a 6.500 libbre, 9.625 libbre e 17.960 libbre rispettivamente.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: de Havilland Canada)