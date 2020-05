Boeing e l’UK Civil Aviation Authority collaboreranno in un Innovation Hub

Boeing e la Civil Aviation Authority (CAA) del Regno Unito hanno recentemente firmato un protocollo d’intesa (MOU) come parte del progetto Innovation Sandbox della CAA. Innovation Sandbox ha lo scopo di favorire la collaborazione tra industria e autorità di regolamentazione, con l’obiettivo di plasmare la futura regolamentazione delle aviation and travel industries nel Regno Unito.

Innovation Sandbox consente ai partecipanti di lavorare con la CAA per testare e sperimentare soluzioni aeronautiche innovative in un ambiente sicuro e controllato, con particolare attenzione alle soluzioni al di fuori del campo di applicazione delle normative esistenti. Fa parte del nuovo Innovation Hub della CAA e agisce in qualità di advisory, separato dalla funzione di approvazione normativa della CAA.

Steve Nordlund, vice president and general manager of Boeing NeXt, ha dichiarato: “Condividiamo l’obiettivo di promuovere l’innovazione e le tecnologie emergenti. In Boeing NeXt stiamo lavorando per gettare le basi per un futuro ecosistema di mobilità in cui i veicoli autonomi e pilotati possano coesistere in sicurezza. A tale proposito, i test-and-learn projects come quelli che intraprenderemo con la CAA sono preziosi”.

Frédéric Laugère, Innovation Services Lead at the UK Civil Aviation Authority, ha dichiarato: “Sbloccare il potenziale per beyond visual line of sight (BVLOS) operations sicure e quotidiane con unmanned aircaft è un elemento chiave del nostro lavoro di innovazione. Gli input previsti da Boeing nella nostra regulatory sandbox cercheranno di risolvere alcuni dei principali problemi in sospeso e contribuiranno in modo significativo a portare avanti questo lavoro. La significativa esperienza di Boeing in tutte le aree dell’aviazione significa che è ben posizionata non solo per far avanzare l’unmanned flight, ma anche per considerare come le BVLOS operations avranno un impatto su tutte le aree dell’aviazione”.

Sir Martin Donnelly, president of Boeing Europe and managing director of Boeing UK and Ireland, ha dichiarato: “Questa partnership riflette il nostro costante impegno nel futuro del Regno Unito e della global aerospace. Arriva poco dopo i nostri investimenti in società startup nel Regno Unito attraverso il nostro ATI Boeing accelerator ed è un segno del riconoscimento da parte di Boeing della grande forza del Regno Unito nell’innovazione”.

Il lavoro di Boeing nell’ambito del MOU rientrerà principalmente in quattro categorie: sviluppo e revisione di un safety case per consentire beyond visual line of sight (BVLOS) operations for unmanned aircraft systems (UAS) sopra i 400 piedi; esplorazione dei requisiti minimi per detect and avoid (DAA) solutions, come parte di un layered safety case; valutazione delle attuali DAA solutions rispetto a questi requisiti; sviluppo di un set proposto di procedure operative a supporto delle operazioni BVLOS.

La società effettuerà anche una serie di test flights per valutare i progetti sopra elencati.

(Ufficio Stampa Boeing)