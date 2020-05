Le compagnie aeree e gli aeroporti accolgono con favore le linee EC guidelines come incoraggiante passo verso il recupero

IATA e ACI EUROPE, che rappresentano i settori delle compagnie aeree e degli aeroporti, hanno accolto con favore l’emissione da parte della European Commission (CE) di un quadro globale volto a coordinare efficacemente il ripristino dei servizi di trasporto e a consentire ai cittadini europei di godersi in sicurezza le proprie vacanze estive.

Sia per le compagnie aeree che per gli aeroporti, la priorità assoluta nella preparazione al riavvio delle operazioni è la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. Il pacchetto di linee guida della Commissione, che pone l’accento su metodi efficaci dal punto di vista medico per proteggere la salute, consente nel contempo la ripresa economica, con l’industria e i responsabili politici che lavorano per obiettivi pienamente allineati e condivisi.

IATA e ACI EUROPE supportano pienamente questi orientamenti EC, che forniscono agli Stati membri una guida completa e articolata per l’eliminazione delle attuali restrizioni ai viaggi e alle frontiere e per il ripristino della connettività aerea. I loro tempi sono ora cruciali, poiché la situazione epidemiologica in Europa ha iniziato a migliorare e il turismo e le economie locali in Europa hanno urgentemente bisogno di azioni positive per intraprendere un’importante stagione estiva.

A seguito delle dichiarazioni della EC, ACI EUROPE e IATA esortano gli Stati europei a:

– Seguire efficacemente questa guida e collaborare attivamente con le compagnie aeree, gli aeroporti e le altre parti interessate dell’aviazione nel suo ulteriore sviluppo e attuazione, in modi che riflettano le circostanze specifiche del trasporto aereo. Un approccio cooperativo e aperto alla nuova normalità porterà ai migliori risultati sia per la società che per l’economia.

– Supportare l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) riferendo continuamente sulla loro situazione epidemiologica a livello nazionale, regionale e locale, in modo che le restrizioni di viaggio possano essere revocate non appena la situazione sanitaria lo consenta, riflettendo così l’enfasi della EC sulle revisioni tempestive per assicurare misure proporzionate.

– Agire in modo coordinato e pienamente allineato per quanto riguarda l’eliminazione delle restrizioni di viaggio e dei controlli alle frontiere.

“Le compagnie aeree e gli aeroporti sono pronti a fare la propria parte nel supportare le autorità aeronautiche e sanitarie. Entrambi tengono la sicurezza al centro delle loro operazioni e applicano già rigorosi standard di igiene con in primo piano la salute pubblica. Allo stesso tempo, la natura specifica della nostra infrastruttura e delle nostre operazioni significa che devono essere trovate soluzioni praticabili. Apprezziamo il riconoscimento da parte della Commissione di questo fatto nelle misure delineate, ad esempio nella fattibilità del distanziamento fisico nell’ambiente aereo”, affermano IATA e ACI EUROPE.

“IATA e ACI hanno collaborato strettamente su questi temi nelle ultime settimane e stanno rilasciando le loro linee guida congiunte del settore: “Safely Restarting Aviation: ACI and IATA Joint Approach“. Non vedono l’ora che l’EASA sviluppi ulteriormente orientamenti più dettagliati sull’aviazione, come annunciato dalla Commissione europea”, concludono IATA e ACI EUROPE.

(Ufficio Stampa IATA – ACI Europe)