Lufthansa espande significativamente i suoi servizi con il “June flight schedule”

Con il programma di volo di giugno, le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno espandendo significativamente i loro servizi rispetto alle operazioni delle settimane precedenti. Lufthansa, SWISS ed Eurowings aggiungono nuovamente numerose destinazioni per il tempo libero e l’estate ai loro programmi di volo a giugno, così come altre destinazioni a lungo raggio.

Con oltre 106 destinazioni in Germania e in Europa e più di 20 destinazioni intercontinentali (leggi anche qui), la gamma di voli in offerta per tutti i viaggiatori sarà notevolmente ampliata entro la fine di giugno. Il primo lotto di voli sarà disponibile per la prenotazione nei sistemi oggi, 14 maggio.

Entro la fine di giugno, le compagnie aeree di Lufthansa Group prevedono di offrire circa 1.800 voli settimanali di andata e ritorno per oltre 130 destinazioni in tutto il mondo.

“Con il June flight schedule, stiamo apportando un importante contributo alla rivitalizzazione delle infrastrutture aeronautiche. Le persone vogliono e possono viaggiare di nuovo, sia in vacanza che per motivi di lavoro. Ecco perché continueremo ad espandere la nostra offerta passo dopo passo nei prossimi mesi e collegheremo l’Europa tra di essa e l’Europa con il mondo”, afferma Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of German Lufthansa AG.

Diverse destinazioni europee saranno ripristinate a giugno. Nella prima metà di giugno, il programma di volo include anche 19 destinazioni a lungo raggio, quattordici in più rispetto a maggio. In totale, Lufthansa, SWISS ed Eurowings offriranno così oltre 70 frequenze settimanali all’estero fino a metà giugno, quasi quattro volte più di maggio. L’ulteriore ripresa dei voli a lungo raggio Lufthansa è prevista per la seconda metà di giugno.

La ripresa dei voli lungo raggio Lufthansa da Francoforte in dettaglio (soggetti a possibili restrizioni di viaggio) prevede: Toronto, Città del Messico, Abuja, Port Harcourt, Tel Aviv, Riyad, Bahrein, Johannesburg, Dubai e Mumbai. Le destinazioni Newark/New York, Chicago, San Paolo, Tokyo e Bangkok continueranno ad essere offerte.

I voli a lungo raggio Lufthansa da Monaco di Baviera in dettaglio (soggetti a possibili restrizioni di viaggio) prevedono: Chicago, Los Angeles, Tel Aviv.

Tutte le destinazioni possono essere prenotate su lufthansa.com.

SWISS riavvierà parzialmente le sue operazioni di volo a giugno e prevede di operare fino a 190 voli da Zurigo e Ginevra verso 41 destinazioni europee. Il ramp-up sarà a fasi e il range di voli disponibili verrà gradualmente aumentato nelle prossime settimane.

SWISS riprenderà i servizi verso varie destinazioni del Mediterraneo, tra cui Malaga, Barcellona, Madrid e Valencia in Spagna, Brindisi, Firenze, Napoli e Roma in Italia. Anche i collegamenti con la Scandinavia sono in aumento con i voli per Goteborg in Svezia e Copenaghen in Danimarca. SWISS aggiungerà inoltre ulteriori importanti destinazioni europee al suo programma, come Parigi (Francia), Bruxelles (Belgio) e Mosca (Russia). I servizi esistenti per Amsterdam (Paesi Bassi), Atene (Grecia), Berlino (Germania), Lisbona (Portogallo), Londra (Regno Unito), Porto (Portogallo) e Stoccolma (Svezia) saranno ampliati.

SWISS offrirà inoltre ai suoi clienti nuovi collegamenti diretti intercontinentali a giugno, oltre ai suoi tre servizi settimanali verso New York/Newark (USA). La compagnia aerea svizzera prevede di offrire voli da Zurigo a New York JFK (4 volte a settimana), Chicago (due volte a settimana), Singapore (una volta a settimana), Bangkok (una volta a settimana), Tokyo (due volte a settimana), Mumbai (tre volte a settimana), Hong Kong (due volte a settimana) e Johannesburg (una volta a settimana).

SWISS prevede di espandere ulteriormente i suoi servizi durante i mesi estivi e lo farà in linea con le esigenze di viaggio.

Riguardo Austrian Airlines, la compagnia afferma che a causa delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo causate dalla pandemia, la domanda di viaggi aerei è ancora bassa. Il governo federale austriaco ha annunciato ieri che i confini con la Germania e forse altri paesi sarebbero stati riaperti il 15 giugno. Per questo motivo, Austrian Airlines ha deciso di prolungare la sospensione delle normali operazioni di volo almeno per un’altra settimana, dal 31 maggio al 7 giugno 2020. È in fase di revisione un riavvio nel mese di giugno. “Quando la domanda sarà giusta e le restrizioni di viaggio diminuiscono, vogliamo volare di nuovo”, afferma Andreas Otto, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines.

Il 21 marzo Brussels Airlines ha dovuto cessare le sue operazioni di volo commerciali a seguito della crisi coronavirus. La compagnia aerea prevede di riprendere le sue operazioni di volo commerciali a partire dal 15 giugno. Il portafoglio completo di destinazioni e l’offerta di voli saranno comunicati nei prossimi giorni e risponderanno alle esigenze della compagnia e del leisure market, comprese una serie di destinazioni in Germania, Svizzera, Grecia, Portogallo, Spagna.

Nei prossimi mesi la compagnia aerea prevede di offrire un network ridotto che verrà gradualmente ampliato in linea con l’evoluzione della domanda e in seguito alle restrizioni di viaggio imposte dai diversi paesi in cui opera Brussels Airlines.

La settimana scorsa Eurowings aveva già annunciato che avrebbe ampliato il suo programma di base negli aeroporti di Düsseldorf, Colonia/Bonn, Amburgo e Stoccarda e che avrebbe gradualmente aggiunto altre 15 destinazioni in Europa da maggio in poi. Con voli verso Spagna, Grecia, Portogallo e Croazia, l’attenzione è rivolta alle destinazioni nella regione del Mediterraneo. Inoltre, l’isola di Maiorca sarà nuovamente offerta da numerosi gateway tedeschi Eurowings.

Gli orari dei voli delle compagnie aeree di Lufthansa Group sono strettamente coordinati, consentendo di nuovo una connettività affidabile con destinazioni europee e intercontinentali.

Quando pianificano il viaggio, i clienti devono prendere in considerazione le attuali disposizioni delle rispettive destinazioni. Durante l’intero viaggio, possono essere imposte restrizioni a causa di norme più severe in materia di igiene e sicurezza, ad esempio con tempi di attesa più lunghi ai punti di controllo di sicurezza dell’aeroporto. Anche i servizi di ristorazione a bordo rimarranno limitati fino a nuovo avviso. Inoltre, i passeggeri continueranno a essere invitati a indossare a bordo maschere che coprono naso e bocca durante l’intero viaggio.

