Air France e KLM rivedono la policy commerciale riguardo cancellazioni e voucher

Air France-KLM comunica: “L’attuale crisi COVID-19 ha causato situazioni mai viste per le compagnie aeree e i loro clienti. Dall’inizio di questa crisi, Air France e KLM hanno emesso refundable vouchers come risposta commerciale a ingenti cancellazioni di voli. Questi vouchers possono essere rimborsati dopo 12 mesi se non sono stati (completamente) utilizzati. I recenti sviluppi sulla situazione sanitaria globale e la graduale revoca delle misure di quarantena rendono più chiara l’evoluzione del flight schedule per il prossimo futuro.

Pertanto, Air France e KLM hanno deciso di adeguare la loro politica di rimborso per le cancellazioni di voli in atto dal 15 maggio in poi. Ai clienti interessati verrà offerta la scelta di un voucher o di un cash refund. Tuttavia, in considerazione dell’entità di questa crisi e del numero di cancellazioni, l’elaborazione delle transazioni potrebbe richiedere più tempo. Air France e KLM ringraziano i loro clienti per la loro comprensione in queste circostanze eccezionali.

Air France e KLM aumentano anche l’attrattiva dei vouchers emessi prima o dopo il 15 maggio aggiungendo un bonus del 15% del valore totale del biglietto iniziale. Questo valore extra può essere utilizzato per una nuova prenotazione ma non sarà incluso nel cash payout dopo 12 mesi se non è stata effettuata una nuova prenotazione. I team di Air France e KLM stanno lavorando all’implementazione tecnica del potenziamento di questi buoni. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)