CFM International: superare insieme la crisi

In una lettera, il Presidente & CEO di CFM International, Gaël Méheust, afferma: “La pandemia COVID-19 sta lasciando un segno indelebile nel nostro mondo. La forte contrazione del commercial aviation market e le successive conseguenze sulla supply chain sono diverse da qualsiasi cosa abbiamo mai sperimentato.

Il traffico mondiale è in calo di poco più del 75% rispetto a maggio 2019 e le compagnie aeree hanno messo a terra oltre i due terzi della flotta mondiale.

Sin dall’inizio, CFM e le sue società madri hanno fatto della protezione della salute e della sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie, dei nostri clienti e dei nostri fornitori la massima priorità.

Parallelamente, sia GE che Safran Aircraft Engines continuano ad adottare misure per adattarsi alla realtà attuale, garantendo al contempo che siano in grado di rispondere rapidamente al termine della crisi.

Una cosa che non è cambiata è il nostro costante impegno a supportare le flotte dei nostri clienti attraverso questa crisi senza precedenti. Siamo in contatto con loro ogni giorno per rivedere le singole situazioni e stiamo lavorando per mantenere i massimi livelli di supporto del prodotto.

Per quanto difficili siano state le cose negli ultimi mesi, stiamo iniziando a vedere un barlume di speranza mentre le economie fanno i primi tentativi per riaprire. In Cina, ad esempio, il traffico sta iniziando a recuperare, attualmente in calo di circa il 45% rispetto ai livelli del 2019, con load factor del 60%. Stiamo iniziando a vedere le prime indicazioni di miglioramento anche in altre regioni del mondo.

Dovremo affrontare molte altre sfide nei prossimi mesi ma, come industria, credo che rappresentiamo collettivamente alcune delle menti migliori e più brillanti del mondo. Attraverso la resilienza e la creatività, il trasporto commerciale tornerà dove era prima che questa terribile pandemia colpisse. Come per ogni altra crisi che abbiamo affrontato, non ho dubbi sul fatto che l’aviazione emergerà più snella, più intelligente, più forte e migliore che mai”.

(Ufficio Stampa CFM International)