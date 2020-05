Ryanair: utili in aumento nel FY20, ma il FY21 sarà molto difficile

Ryanair Holdings plc ha registrato un utile per l’intero FY20 (aprile 2019 – marzo 2020) di €1,002 miliardi (esclusa l’inefficacia della copertura), rispetto a €885 milioni dell’anno scorso (+13%).

Il traffico è cresciuto del 4% a 149 milioni di ospiti. Le entrate per ospite sono aumentate del 6% a €57 (tariffe superiori del 2% e ancillary revenue in aumento del 16%).

Le vendite sono cresciute del 10% a €8,5 miliardi. Scheduled revenue, guidate dalla crescita del traffico del 4% a 149 milioni e da tariffe più alte del 2%, aumentate del 6% a €5,6 miliardi. Le restrizioni ai voli Covid-19 nella seconda metà di marzo hanno ridotto il traffico di oltre 5 milioni nel quarto trimestre. Le ancillary revenue sono aumentate del 20% a €2,9 miliardi man mano che un numero maggiore di ospiti ha scelto i servizi di imbarco prioritario e posto preferenziale. In ottobre Ryanair Labs ha lanciato una nuova piattaforma digitale con offerte per gli ospiti migliorate e personalizzate. Ciò si è assestato bene nel 4° trimestre, prima della messa a terra dovuta al Covid-19, con Labs incentrato sul miglioramento della penetrazione attraverso i core ancillary products.

La bolletta del carburante è cresciuta del 14% (+ € 35 milioni) a €2,8 miliardi a causa dei prezzi più alti e della crescita del traffico del 4%. Gli ex-fuel unit costs sono stati influenzati negativamente da un calo del 48% nel traffico di marzo (-5,2 milioni di ospiti) a causa del Covid-19 e, di conseguenza, sono aumentati del 4% (in anticipo rispetto al +2% previsto). I costi del personale più elevati e i costi di manutenzione sono stati compensati dalla riduzione dei costi UE 261 (a causa di un migliore puntualità – performance) e costi di rotta inferiori. Il Gruppo ha registrato un’eccezionale hedge ineffectiveness charge per €353 milioni (al netto delle imposte) sulle coperture del carburante FY21 (dovute al grounding Covid-19), compensata da favorevoli coperture valutarie.

“Durante il FY20, il Ryanair Group ha continuato ad evolversi. Buzz ha aumentato la sua flotta a 45 B737 e si è espansa fuori dalla Polonia con nuove basi a Praga e Budapest. Lauda ha sottoperformato nel FY20 con tariffe inferiori alle attese, a causa della forte concorrenza sui prezzi. Il traffico FY20, tuttavia, è cresciuto a 6,4m con elevati load factor. Ad aprile, David O’Brien (ex Ryanair CCO) si è unito al team di gestione di Lauda come CEO congiunto. A causa delle restrizioni Covid-19, la flotta Lauda è stata messa a terra dal 17 marzo. Il suo team di gestione sta attuando piani di ristrutturazione e riduzione dei costi e attualmente sta discutendo con i suoi dipendenti e i suoi sindacati in merito ai risparmi sul personale per garantire il futuro della sua base A320 di Vienna. Il mancato accordo su riduzioni significative dei costi il 20 maggio comporterà la chiusura della base A320 di Vienna il 30 maggio con perdita di oltre 300 posti di lavoro. Lauda ha già abbandonato i piani per gestire una base a Zara per Ryanair Group.

Malta Air, che è diventata la 4° compagnia aerea del Gruppo la scorsa estate, è cresciuta fortemente nell’anno fiscale 2020. Con una flotta di quasi 120 velivoli, ha rilevato le basi francese, tedesca, italiana e maltese del Gruppo. Come Buzz, Lauda e Ryanair DAC, sta anche rivedendo tutte le aree della sua base di costi in modo che rimanga competitiva nei suoi mercati principali in cui competerà contro i vettori legacy.

Ryanair DAC si è comportata bene nell’anno fiscale 2020 e ha aperto nuovi mercati in Armenia, Georgia e Libano. La flotta, tuttavia, è scesa a 275 B737 poiché sia Buzz che Malta Air hanno rilevato le operazioni di volo del Gruppo”, afferma la compagnia.

“È passato più di un anno da quando il Gruppo avrebbe dovuto ricevere il suo primo aereo Boeing 737-MAX-200. Boeing sta attualmente prevedendo un ritorno al servizio a fine estate negli Stati Uniti per il B737-MAX. Riteniamo che sarà almeno ottobre quando riceveremo il nostro primo MAX-200. Rimane l’impegno per questi aerei, che trasformeranno la cost base di Ryanair per il prossimo decennio. La compagnia sta attualmente rivedendo i piani di crescita a breve termine e sta negoziando attivamente con i lessor Boeing e Lauda A320 per ridurre le consegne pianificate nei prossimi 24 mesi, per riflettere una crescita del traffico più lenta dopo il Covid-19 nel 2020 e nel 2021”, afferma Ryanair.

“Il bilancio di Ryanair è uno dei più forti del settore con un saldo di cassa corrente di €4,1 miliardi (Ryanair ha recentemente raccolto £600 milioni sotto il CCFF del Regno Unito) e 330 B737 non vincolati (77% della flotta di proprietà). Da metà marzo il Gruppo ha implementato una serie di misure per preservare la liquidità, ridurre i costi, annullare i riacquisti di azioni e differire le spese operative e di capitale non essenziali. Di conseguenza, il weekly cash burn medio è sceso da ca. €200 milioni a marzo a poco più di €60 milioni a maggio. Questa liquidità consentirà al Gruppo di resistere al Covid-19 e di emergere più forte quando la crisi passerà. La nostra attenzione rimarrà sulla conservazione/generazione di liquidità e sul rimborso del debito in scadenza nei prossimi 24 mesi.

La maggior parte della flotta Ryanair è stata messa a terra da metà marzo a causa dei divieti di volo e delle restrizioni. Questo hanno ridotto il traffico di marzo e dell’intero anno di oltre 5 milioni di ospiti e ridotto i profitti dell’esercizio 2020 di oltre 40 milioni di euro. Come aggiornato il 1° maggio, Ryanair prevede di operare meno dell’1% del suo scheduled flying programme nel primo trimestre (da aprile a giugno). Alcuni servizi sono previsti in ritorno nel secondo trimestre (luglio-settembre) e Ryanair prevede di non trasportare più del 50% del suo obiettivo di traffico Q2 originale di 44,6 milioni, in quanto le prenotazioni saranno influenzate dalle restrizioni sulla salute pubblica e requisiti di quarantena. Ryanair prevede di ripristinare da mercoledí primo luglio il 40% del normale operativo voli (leggi anche qui)”, continua la compagnia

Il 1° giugno Stan McCarty succederà a David Bonderman come Chairman of the Board e Louise Phelan sostituirà Kyran McLaughlin come Senior Independent Director.

“Il FY21 sarà difficile per Ryanair Group. A differenza di molti concorrenti delle compagnie di bandiera, Ryanair non richiederà né riceverà aiuti di Stato. Sono in corso consultazioni su chiusure di basi, riduzioni salariali fino al 20%, ferie non retribuite e fino a 3.000 tagli di posti di lavoro (principalmente piloti e cabin crew) con il nostro personale e i nostri sindacati (leggi anche qui).

Data l’incertezza sull’impatto e sulla durata della pandemia Covid-19, unita alla mancanza di visibilità sul comportamento e sulla domanda dei clienti, Ryanair non può attualmente fornire una guidance sui risultati del FY21. Il Gruppo prevede di registrare una perdita di oltre €200 milioni nel primo trimestre, con una perdita minore prevista nel secondo trimestre (picco estivo). Il Gruppo prevede attualmente di trasportare meno di 80 milioni di passeggeri nel FY21 (quasi il 50% al di sotto del suo obiettivo originale di 154 milioni)”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)