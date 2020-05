Delta Air Lines: il 2 giugno ultimo volo per i “Mad Dog” della flotta

Gli MD-88 e gli MD-90 di Delta opereranno gli ultimi scheduled revenue flights il 2 giugno, poiché Delta ritirerà ufficialmente i “Mad Dog” dalla flotta. Il Delta Flight 88, un McDonnell Douglas MD-88, partirà per l’ultimo volo di linea previsto la mattina di martedì 2 giugno, dal Washington-Dulles International Airport verso l’hub di Atlanta. Lo stesso mattino, il volo Delta 90, operato da un MD-90, volerà dal Bush Intercontinental Airport di Houston verso Atlanta.

Una volta a terra ad Atlanta, gli aerei si uniranno a molti altri MD-88 e MD-90, volando verso Blytheville, Ark., dove saranno ufficialmente ritirati dalla flotta. Un MD-88 rimarrà ad Atlanta ed è programmato per partire per Blytheville il 3 giugno, in occasione della fine ufficiale della MD-series jets in Delta.

Il mese scorso Delta ha annunciato i suoi piani per ritirare la flotta MD-88 e MD-90 prima di quanto precedentemente previsto a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19 sulla domanda di viaggio (leggi anche qui). Delta è stata in grado di reagire rapidamente alla crisi COVID-19 parcheggiando gli aeromobili e considerando i pensionamenti anticipati di aerei più vecchi e meno efficienti. Delta continua a valutare il suo fleet plan e prenderà in considerazione ulteriori ritiri di aeromobili per concentrarsi su una flotta moderna e più semplice in futuro (leggi anche qui riguardo il ritiro dalla flotta del 777).

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)