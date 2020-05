Il Board di IATA dichiara i principi per il rilancio del settore

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato un impegno da parte dei CEO delle compagnie aeree nel suo Board of Governors riguardo cinque principi per ricollegare il mondo con il trasporto aereo.

Questi principi sono:

– L’aviazione metterà sempre al primo posto la sicurezza. Le compagnie aeree si impegnano a lavorare con i partner nei governi, nelle istituzioni e in tutto il settore per: attuare un regime di biosicurezza basato sulla scienza che proteggerà i passeggeri e gli equipaggi, garantendo al contempo operazioni efficienti; garantire che l’aviazione non sia una fonte significativa per la diffusione di malattie trasmissibili, incluso COVID-19.

– L’aviazione risponderà in modo flessibile con l’evoluzione della crisi. Le compagnie aeree si impegnano a lavorare con i partner nei governi, nelle istituzioni e in tutto il settore per: utilizzare la tecnologia e nuove risorse scientifiche non appena disponibili, ad esempio soluzioni affidabili, scalabili ed efficienti per i test COVID-19 o i passaporti di immunità; sviluppare un approccio prevedibile ed efficace alla gestione di eventuali chiusure delle frontiere future o restrizioni di mobilità; garantire che le misure siano sostenute scientificamente, economicamente sostenibili, praticabili dal punto di vista operativo, continuamente riviste e rimosse/sostituite quando non sono più necessarie.

– L’aviazione sarà un fattore chiave per la ripresa economica. Le compagnie aeree si impegnano a lavorare con i partner nei governi, nelle istituzioni e in tutto il settore per: ristabilire la capacità in grado di soddisfare le esigenze della ripresa economica il più rapidamente possibile; garantire che il trasporto aereo a prezzi accessibili sia disponibile nel periodo post-pandemico.

– L’aviazione raggiungerà i suoi obiettivi ambientali. Le compagnie aeree si impegnano a lavorare con i partner nei governi, nelle istituzioni e in tutto il settore per: raggiungere l’obiettivo a lungo termine di ridurre le net carbon emissions a metà dei livelli del 2005 entro il 2050; attuare con successo il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

– L’aviazione opererà secondo standard globali che sono armonizzati e reciprocamente riconosciuti dai governi. Le compagnie aeree si impegnano a lavorare con i partner nei governi, nelle istituzioni e in tutto il settore per: stabilire gli standard globali necessari per un efficace riavvio dell’aviazione, in particolare avvalendosi di solide partnership con l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e la World Health Organization (WHO); garantire che le misure concordate siano effettivamente attuate e reciprocamente riconosciute dai governi.

“Il riavvio del trasporto aereo è importante. Anche se la pandemia continua, le basi per un rilancio del settore vengono poste attraverso una stretta collaborazione del settore del trasporto aereo con l’ICAO, il WHO, i singoli governi e altre parti. Molto lavoro, tuttavia, resta ancora da fare. Impegnandosi per questi principi, i leader delle compagnie aeree mondiali guideranno il riavvio sicuro, responsabile e sostenibile del nostro settore economico vitale. Volare è il nostro business. Ed è la libertà condivisa da tutti”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

(Ufficio Stampa IATA)