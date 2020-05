IATA rivela il suo approccio alla biosecurity per la ripartenza dei voli

L’International Air Transport Association (IATA) ha rivelato i dettagli del suo “temporary layered approach to biosecurity” proposto per il riavvio dei voli passeggeri in seguito alla crisi COVID-19.

IATA ha pubblicato il documento “Biosecurity for Air Transport: A Roadmap for Restarting Aviation”, che delinea la proposta IATA per una stratificazione di misure temporanee di biosicurezza. La tabella di marcia mira a fornire la fiducia necessaria ai governi per consentire la riapertura delle frontiere ai viaggi passeggeri, con la fiducia dei viaggiatori che dovranno tornare a volare.

“Non esiste un’unica misura che riduca il rischio e consenta un riavvio sicuro del volo. Ma le misure di stratificazione che sono implementate a livello globale e reciprocamente riconosciute dai governi possono ottenere il risultato necessario. Questa è la più grande crisi che l’aviazione abbia mai affrontato. Un layered approach lavora con safety e security. È anche la strada per la biosicurezza”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Per una visione completa delle misure consultare il documento “Biosecurity for Air Transportation – A road to restarting aviation” scaricabile dal sito di IATA.

Prima del volo, IATA prevede la necessità per i governi di raccogliere i dati dei passeggeri prima del viaggio, comprese le informazioni sanitarie, che dovrebbe essere realizzata utilizzando canali ben collaudati.

All’aeroporto di partenza, IATA prevede diversi livelli di misure di protezione, con screening della temperatura da parte di personale governativo addestrato nei punti di ingresso all’edificio del terminal e distanziamento fisico attraverso tutti i processi, utilizzo di rivestimenti per il viso per passeggeri e maschere per il personale in linea con le normative locali.

In volo, IATA prevede rivestimenti del viso richiesti per tutti i passeggeri e maschere per l’equipaggio, servizio cabina semplificato e catering preconfezionato per ridurre l’interazione tra passeggeri ed equipaggio, ridotto aggregamento di passeggeri in cabina, ad esempio vietando le code per i bagni, pulizia profonda migliorata e più frequente della cabina.

All’aeroporto di arrivo è previsto lo screening della temperatura da parte di personale governativo qualificato se richiesto dalle autorità, procedure automatizzate per il controllo delle dogane e delle frontiere, elaborazione accelerata per il recupero bagagli, riducendo la congestione e le code. Dichiarazioni sanitarie e un solido contact tracing dovrebbero essere intrapresi dai governi per ridurre il rischio di catene di trasmissione importate

IATA ha sottolineato che queste misure dovrebbero essere temporanee, riviste periodicamente, sostituite quando vengono identificate opzioni più efficienti o rimosse qualora non fossero necessarie. In particolare, IATA ha espresso speranza in due aree che potrebbero essere “rivoluzionare” nel facilitare viaggi efficienti fino a quando non viene trovato un vaccino:

– Test COVID-19, i test all’inizio del processo di viaggio creerebbero un ambiente di viaggio “sterile” che rassicurerebbe viaggiatori e governi.

– Passaporti di immunità: IATA sosterrebbe lo sviluppo di passaporti di immunità per segregare i viaggiatori a rischio zero, in un momento in cui questi sono supportati dalla scienza medica e riconosciuti dai governi.

IATA ha ribadito la sua opposizione al distanziamento sociale a bordo degli aerei e alle misure di quarantena all’arrivo.

Le misure di quarantena sono eliminate dalla combinazione di controlli di temperatura e tracciabilità dei contatti (leggi anche qui). Lo screening della temperatura riduce il rischio che i passeggeri sintomatici viaggino, mentre le dichiarazioni sanitarie e la tracciabilità dei contatti dopo l’arrivo riducono il rischio che i casi importati si trasformino in catene di trasmissione locali. L’allontanamento sociale a bordo (lasciando libero il sedile centrale) è ovviato dall’uso dei rivestimenti per il viso di tutti a bordo e dalle caratteristiche della cabina che riducono la trasmissione (leggi anche qui).

Il riconoscimento reciproco delle misure concordate a livello globale è fondamentale per la ripresa dei viaggi internazionali. IATA sta raggiungendo i governi con la Roadmap. Questo impegno è a supporto della COVID-19 Aviation Recovery Task Force (CART) dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) che ha il compito di sviluppare gli standard globali necessari per il riavvio sicuro dell’aviazione.

“La roadmap è il pensiero di alto livello del settore sul riavvio in sicurezza dell’aviazione. Il tempismo è fondamentale. I governi comprendono l’importanza dell’aviazione per la ripresa sociale ed economica dei loro paesi e molti stanno pianificando una riapertura graduale delle frontiere nei prossimi mesi. Abbiamo poco tempo per raggiungere un accordo sugli standard iniziali per supportare la riconnessione sicura del mondo e stabilire con fermezza che gli standard globali sono essenziali per il successo. Questo cambierà con l’avanzare della tecnologia e della scienza medica. L’elemento vitale è il coordinamento. Se non facciamo questi primi passi in modo armonizzato, passeremo molti anni dolorosi a recuperare terreno che non avrebbe dovuto essere perso”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)