Il CEO di Boeing fornisce aggiornamenti sulle azioni che riguarderanno la forza lavoro

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha inviato una lettera ai dipendenti fornendo un aggiornamento sulle azioni riguardanti la forza lavoro

“A seguito dell’annuncio del mese scorso, abbiamo concluso il nostro programma di licenziamento volontario (VLO). Ora siamo giunti allo sfortunato momento di dover avviare licenziamenti involontari. Questa settimana informeremo i primi 6.770 dei nostri U.S. team members che saranno interessati. Forniremo tutto il supporto possibile alle persone colpite, inclusi trattamento di fine rapporto, COBRA health care coverage per i dipendenti statunitensi e career transition services.

Le nostre sedi internazionali stanno inoltre lavorando attraverso riduzioni della forza lavoro che verranno comunicate localmente secondo le proprie tempistiche in conformità con le leggi locali e le condizioni di indennità.

L’impatto devastante della pandemia COVID-19 sul settore delle compagnie aeree significa un profondo taglio nel numero di jet commerciali e servizi di cui i nostri clienti avranno bisogno nei prossimi anni, il che a sua volta significa meno posti di lavoro sulle nostre linee e nei nostri uffici. Abbiamo fatto del nostro meglio per proiettare le esigenze dei nostri commercial airline customers nei prossimi anni mentre iniziano il loro percorso verso il recupero”, afferma il Presidente e CEO di Boeing.

“Dovremo adeguare costantemente i nostri piani aziendali fino a quando la pandemia globale smetterà di guidare i nostri mercati in modi che sono ancora difficili da prevedere. In tutto questo, la sicurezza dei nostri prodotti e servizi rimarrà la priorità numero uno”, prosegue Dave Calhoun.

“Alcuni dei nostri clienti stanno segnalando che le prenotazioni stanno superando le cancellazioni sui loro voli per la prima volta dall’inizio della pandemia. Alcuni paesi e stati degli Stati Uniti stanno iniziando con cautela a riaprire le loro economie. Alcune parti della nostra attività, in particolare dal lato difesa, continueranno a soddisfare gli impegni verso i clienti e a ricoprire posizioni di competenza critica.

I Defense, Space & Security and defense services teams hanno recentemente raggiunto un certo numero di traguardi, tra cui il rientro in orbita del reusable and autonomous X-37B Orbital Test Vehicle. Stiamo andando avanti con il nostro piano per riavviare la produzione 737 MAX a Renton, Washington, mentre i nostri sforzi per il ritorno al servizio continuano. Il nostro Global Services team sta cambiando la sua organizzazione per garantire che sia snella e focalizzata sulle esigenze post-COVID dei clienti.

Ma questi segni di eventuale ripresa non significano che la crisi sanitaria ed economica globale sia finita. Il nostro settore tornerà, ma ci vorranno alcuni anni per tornare a quello che era solo due mesi fa. Il modo più sicuro per farlo è che ognuno di noi sia fedele a ciò che Boeing tradizionalmente ha rappresentato: valori, integrità, qualità, affidabilità, know-how, resilienza e impegno verso le esigenze dei nostri clienti. Lavoriamo insieme per garantire tutto questo”, conclude il CEO di Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)