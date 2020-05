Wizz Air: nuova base a Malpensa con 20 nuove destinazioni

Attraverso una conferenza stampa in di retta dall’aeroporto di Milano Malpensa, con la presenza di alcuni media in loco – nel rispetto delle misure sanitarie di protezione – e altri media collegati in streaming, József Váradi, CEO di Wizz Air, si è detto molto onorato di poter presentare il piano di sviluppo della compagnia in questa importante occasione. Wizz Air ha infatti annunciato oggi la sua 29° base a Milano.

La compagnia aerea baserà 5 Airbus A321 a Milano Malpensa a luglio 2020. Accanto alla creazione della nuova base e al completamento delle otto rotte già operative, Wizz Air ha annunciato venti nuove rotte per undici paesi da Milano Malpensa a partire da luglio 2020. I posti per le nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o sull’app di Wizz.

In totale saranno 28 le destinazioni da Milano Malpensa nel 2020.

“Milano e la Lombardia sono sempre stati mercati importanti ed attrattivi per Wizz Air. In questo periodo particolare, riteniamo ancora più importante valorizzare il territorio italiano, attraverso un’opportunità che stiamo valutando già da un paio di anni”, ha dichiarato Váradi. “Rafforzare la nostra posizione in Lombardia è un’occasione per rilanciare i collegamenti da/per l’aeroporto di Milano Malpensa, presso il quale operiamo da ben 16 anni”.

“A seguito di alcune indagini che abbiamo condotto recentemente, le persone vogliono viaggiare e vogliono farlo presto, con i dovuti protocolli e misure di sicurezza: dopo questo lungo periodo di lockdown, ricercano un periodo di evasione e di svago”, ha continuato József Váradi. “Ampliare l’offerta su Milano Malpensa, significa estendere maggiormente il network europeo di proposte. Per questo motivo abbiamo deciso di ampliare la nostra flotta con 5 nuovi aeromobili a partire dal 3 luglio 2020, per un totale di 20 nuove rotte, alcune stagionali. Questo garantirà all’aeroporto di Milano Malpensa una nuova ed ampliata proposta di connessioni, per un maggior equilibrio tra traffico e diversificazione dell’offerta”.

Wizz Air, con un Free Cash pari a €1,5 mld, ha deciso di investire nel mercato italiano per rilanciare il turismo e, in particolare, sull’aeroporto di Milano Malpensa e la Lombardia. A tutti i passeggeri Wizz Air assicura un protocollo di sicurezza aggiornato ed anche un pacchetto extra di misure di sicurezza.

Ecco le nuove rotte da Milano Malpensa (alcune stagionali):

Eindhoven – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Reykjavík – Lunedì, Mercoledì, Venerdì – dal 3 luglio 2020;

London Luton – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Mahon – Giornaliero – dal 03 luglio 2020;

Lisbona – Giornaliero – dal 3 luglio 2020;

Tenerife – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 4 luglio 2020;

Gran Canaria – Mercoledì, Domenica – dal 5 luglio 2020;

Tel Aviv – Giornaliero – dal 17 luglio 2020;

Porto – Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica – dal 17 luglio 2020;

Valencia – Giornaliero – dal 17 luglio 2020;

Zante – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 17 luglio 2020;

Tallinn – Martedì, Sabato – dal 18 luglio 2020;

Pristina – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica – dal 18 luglio 2020;

Santorini – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Thessaloniki – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Atene – Giornaliero – dal 31 luglio 2020;

Corfu – Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica – dal 31 luglio 2020;

Fuerteventura – Lunedì, Venerdì – dal 31 luglio 2020;

Marrakesh – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica – dal 1 agosto 2020;

Rodi – Martedì, Giovedì, Sabato – dal 1 agosto 2020.

“Il vasto network Wizz Air di 41 rotte in Lombardia, incluse le 13 rotte verso Bergamo, supporterà il turismo locale, creerà posti di lavoro, porterà più capitali nella regione e collegherà Milano con nuove destinazioni business e leisure”, afferma Wizz Air.

“Un sentito ringraziamento per la preziosa ed importante collaborazione tra i team di SEA e Wizz Air, perché grazie a loro è stato possibile realizzare l’evento di oggi”, ha affermato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA. “Noi abbiamo sempre accolto – e continueremo a farlo – tutte le compagnie che operano sull’aeroporto di Milano Malpensa; è anche vero che chiunque decida di basare la propria Compagnia in Malpensa si deve sentire come a casa propria. Mi complimento con la compagnia Wizz Air per la lungimiranza dimostrata: un progetto per investire su Malpensa e nell’Italia, specialmente in questo periodo, è la risposta più bella per la ripresa economica del nostro Paese, dell’Europa e del resto del mondo”.

(Redazione MD80.it – Paolo “JT8D” – Photo Credits: Wizz Air)