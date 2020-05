Lufthansa: accordo sul pacchetto di stabilizzazione

Nella riunione odierna, il Lufthansa Executive Board ha deciso di accettare gli impegni offerti dalla Germania alla EU Commission per il pacchetto di stabilizzazione negoziato con l’Economic Stabilization Fund (WSF) of the Federal Republic of Germany (leggi anche qui).

La portata delle condizioni richieste dal punto di vista dell’ EU Commission è stata ridotta rispetto alle indicazioni iniziali. Lufthansa sarà quindi obbligata a trasferire a un concorrente ciascuno negli aeroporti di Francoforte e Monaco fino a 24 take-off and landing rights (slot), vale a dire tre diritti di decollo e tre di atterraggio per aircraft and day, per la sosta di un massimo di quattro aerei. Per un anno e mezzo, questa opzione è disponibile solo per i nuovi concorrenti negli aeroporti di Francoforte e Monaco. Se nessun nuovo concorrente si avvale di questa opzione, sarà estesa ai concorrenti esistenti nei rispettivi aeroporti.

Gli slot verranno assegnati in una procedura di offerta. Gli slot possono essere rilevati solo da un concorrente europeo che non ha ricevuto alcuna sostanziale ricapitalizzazione dallo stato a causa della pandemia Coronavirus.

Il Supervisory Board deve approvare il pacchetto di stabilizzazione negoziato con il WSF, compresi gli impegni nei confronti della EU Commission (nei giorni scorsi aveva rimandato l’approvazione del pacchetto, leggi anche qui). In seguito alla decisione del Supervisory Board, la compagnia intende convocare un Extraordinary General Meeting nel prossimo futuro per ottenere l’approvazione degli azionisti per le misure di stabilizzazione del WSF.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)