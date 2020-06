Etihad Airways lancia “Etihad Wellness”

Etihad Airways ha lanciato “Etihad Wellness”, un programma di salute e igiene ampliato e più completo e una guida per i clienti. Questo si basa sulle rigorose misure già messe in atto dalla compagnia aerea per gestire COVID-19. Il programma sarà sostenuto dall’introduzione di Wellness Ambassadors appositamente formati, i primi nel settore, che forniranno travel health information, in modo che gli ospiti possano volare con maggiore tranquillità.

Le iniziative di Etihad Wellness saranno comunicate attraverso una guida online di facile utilizzo che evidenzia gli elevati standard di pulizia, salute e igiene applicati in ogni fase del percorso del cliente. Informazioni complete su queste misure in viaggio sono disponibili sul sito www.etihad.com/wellness.

Per coloro che necessitano di informazioni più specifiche e personalizzate, è possibile contattare direttamente i Wellness Ambassadors qualificati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando un’e-mail all’indirizzo wellness@etihad.ae.

Questo team multilingue dedicato offrirà rassicurazioni ai clienti, condividendo consigli sul benessere in viaggio e dettagli sulle misure sanitarie attuate durante il loro viaggio. Etihad amplierà il servizio per includere un’opzione di chat web. Tutti i Wellness Ambassador verranno sottoposti a un training speciale presso le training facilities della compagnia aerea ad Abu Dhabi e online.

Nelle prossime settimane Etihad presenterà i Wellness Ambassadors anche all’Abu Dhabi International Airport, in partnership con Abu Dhabi Airports (ADAC). Ciò assicurerà che gli stessi livelli di assistenza e supporto siano forniti in ogni punto del viaggio del cliente. Una volta revocate le restrizioni sui viaggi da e verso gli Emirati Arabi Uniti con la ripresa di un network esteso di voli internazionali, Etihad introdurrà a bordo i Wellness Ambassadors, integrando i ruoli svolti da altri membri dell’equipaggio di cabina e fornendo un livello avanzato di assistenza ai clienti incentrato su salute e benessere in volo.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Fornire ai nostri ospiti il benessere è uno dei valori fondamentali di Etihad e abbiamo la responsabilità di proteggerli, tenerli pienamente informati e fornire anche maggiori livelli di calore e cura personale. Dobbiamo garantire che possano viaggiare sicuri, nella consapevolezza che abbiamo considerato ogni aspetto del loro viaggio con noi, pur offrendo un’esperienza di viaggio di alta qualità. I Wellness Ambassadors svolgeranno un ruolo importante nella realizzazione di questo. Per noi non si tratta semplicemente di affrontare una nuova normalità: questo livello di assistenza clienti genuina e innovativa è sempre stato parte del DNA di Etihad sin dal nostro inizio”.

“Le misure ad ampio raggio che stiamo adottando riflettono fortemente quelle già in atto ad Abu Dhabi. Quando le restrizioni saranno completamente revocate e i viaggiatori potranno nuovamente godere del meglio che la nostra meravigliosa casa ha da offrire, possono stare certi che il loro viaggio sarà verso una delle destinazioni più pulite e ben tenute al mondo. Questo ovviamente si applicherà anche a coloro che transitano attraverso la capitale. Siamo grati ai nostri partner, compresi Abu Dhabi Airports e il Department of Culture and Tourism, per la loro stretta collaborazione in questo programma di vasta portata”, conclude Douglas.

Etihad continua a seguire le direttive degli Emirati Arabi Uniti e dei governi internazionali, delle autorità regolatorie e sanitarie e sta contribuendo a limitare la diffusione di COVID-19.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)