Lufthansa: protezioni per bocca e naso obbligatorie a partire dall’8 giugno

A partire dall’8 giugno, Lufthansa cambierà le sue GCC (General Conditions of Carriage) per richiedere ai passeggeri di indossare protezioni su bocca e naso: l’articolo “11.7 Obligation to wear a mask” sarà adattato per includere alcuni dei seguenti punti.

Per proteggere la salute di tutte le persone a bordo, è necessario indossare protezioni per la bocca e il naso durante l’imbarco, durante il volo e all’uscita dall’aeromobile. Questo obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni o alle persone che non sono in grado di indossare una maschera per motivi di salute o per disabilità. La maschera può essere temporaneamente rimossa per il consumo di cibi e bevande a bordo, per comunicare con i non udenti, per scopi di identificazione e per altri scopi necessari che sono incompatibili con l’uso della protezione della bocca e del naso. Per coprire la bocca e il naso, è possibile utilizzare le cosiddette everyday masks in tessuto e maschere mediche.

Questa modifica si applica inizialmente a Lufthansa, Eurowings e Lufthansa Cityline. Tutte le altre compagnie aeree di Lufthansa Group stanno attualmente esaminando se adegueranno di conseguenza anche le loro GCC.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group chiedono a tutti i passeggeri di indossare una copertura per la bocca e il naso a bordo dei loro voli dal 4 maggio. Inoltre, la compagnia ha raccomandato di indossarle durante l’intero viaggio, vale a dire anche prima o dopo un volo in aeroporto, ogni volta che la distanza minima richiesta non può essere garantita senza restrizioni. Nell’interesse della salute di clienti e dipendenti, introducendo il requisito della maschera nel GCC, si sottolinea chiaramente che indossare una maschera è obbligatorio per tutti i passeggeri.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)