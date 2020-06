News Brevi – 02.06.2020

BOEING: CONDANNA DELL’INTOLLERANZA E DELLA DISCRIMINAZIONE – Il Presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha inviato ai dipendenti una lettera in cui afferma: “È scoraggiante per me vedere eventi – come quello recente a Minneapolis – che colpiscono il cuore delle nostre diverse comunità. Ogni volta che accadono queste cose, evocano una serie di emozioni: rabbia, paura, tristezza, sofferenza. Per quelli di voi che provano queste cose, non siete soli. Quando qualcuno sente il dolore del pregiudizio, dovremmo sentirlo tutti. E puoi essere certo che quando atti inaccettabili di discriminazione avvengono all’interno di Boeing, la tolleranza di questa società per le persone che si comportano così sarà precisamente zero. Non c’è posto nella nostra azienda per loro e in effetti nel mio breve periodo come vostro CEO abbiamo già licenziato persone per aver intrapreso questo comportamento. Consentitemi di chiarire questo punto: le molestie in qualsiasi forma, sia verbale, scritta, visiva o fisica, non sono tollerate da Boeing. Come leader, difenderò quelli presi di mira ingiustamente dagli altri. Mi aspetto che tutti i leader Boeing facciano lo stesso nella nostra azienda e li incoraggio a farlo anche nelle loro comunità. Come azienda, ognuno di noi dovrebbe agire con integrità, promuovere la diversità e l’inclusione e trattarsi reciprocamente con fiducia e rispetto. Firmando il Codice di condotta Boeing ogni anno, tutti noi ci siamo impegnati per questo”.

MILAN BERGAMO AIRPORT: BERGAMENGLISH BGY EDITION, ORIGINALE VERSIONE DI ANNUNCI E RACCOMANDAZIONI AI PASSEGGERI – Cosa vorrebbero sentirsi dire i passeggeri arrivando in aeroporto? Essere accolti da una voce amica e rassicurante, che li guidi in aerostazione indicando con chiarezza i servizi disponibili, le cose da fare e i passi da compiere fino all’imbarco. Gli annunci diventano ancora più importanti ora che bisogna osservare qualche regola di sicurezza in più. L’Aeroporto di Milano Bergamo ha voluto ribadire l’importanza delle regole, ripassandole in modo originale e affidandole alla interpretazione di Daniele Vavassori, in arte Vava77. In un gioco delle parti, calato nel contesto degli ambienti aeroportuali, il famoso videomaker sdoppia il suo personaggio alternando un perfetto e forbito inglese al dialetto bergamasco. Due diversi modi di esprimere e comunicare informazioni utili e raccomandazioni in un singolare e divertente gioco delle parti destinato a spopolare sui profili social di Milan Bergamo Airport, che ha adottato i tre video corrispondenti ad altrettante situazioni, e sul canale YouTube che ha reso fortemente famoso Vava77. Tre distinte scene: una davanti alla porta d’ingresso dell’aerostazione, da dove si accede alle partenze; la seconda nell’area check-in; la successiva ai gate di imbarco. Alla realizzazione dei video hanno collaborato Antonio Iorio (Orion Bg), Carmen Fumagalli Guariglia e Laura Ranica.