Etihad Airways offre special transfer flights che collegano città chiave del suo global network

A partire dal 10 giugno Etihad Airways collegherà 20 città in Europa, Asia e Australia via Abu Dhabi. I nuovi transfer services consentiranno a coloro che viaggiano sul network attuale di voli speciali della compagnia aerea di collegarsi facilmente attraverso la capitale degli Emirati Arabi Uniti, verso destinazioni globali chiave.

Etihad ha recentemente lanciato collegamenti da Melbourne e Sydney a Londra Heathrow, consentendo collegamenti diretti da e per la capitale del Regno Unito via Abu Dhabi. Per tutto il mese di giugno, Etihad continua a operare una rete di special flights da Abu Dhabi verso destinazioni precedentemente annunciate attraverso il suo network internazionale.

Transfer connections via Abu Dhabi saranno ora disponibili da Giacarta, Karachi, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Seul, Singapore, Sydney e Tokyo verso le principali città d’Europa tra cui Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Dublino, Francoforte, Ginevra, Londra Heathrow, Madrid, Milano, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo.

Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare il sito www.etihad.com/transfer per visualizzare le loro opzioni e per rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale. I voli sono inoltre disponibili per la prenotazione tramite l’app mobile, chiamando il Contact Center Etihad Airways, tramite un’agenzia di viaggi locale o online. Come misura precauzionale, gli ospiti che viaggiano con voli Etihad Airways devono indossare una maschera per tutto il viaggio.

Inoltre la compagnia ha annunciato che Etihad Guest, il programma di fidelizzazione di Etihad Airways, ha firmato un accordo di espansione con Air Canada, la compagnia di bandiera del Canada e il loro programma di fidelizzazione Aeroplan, apportando ulteriori vantaggi ai membri Etihad Guest.

I membri di Etihad Guest e Aeroplan saranno in grado di guadagnare e spendere miglia reciprocamente su tutti i voli dell’intera rete Air Canada e lo stesso sarà possibile per i membri Aeroplan che viaggiano con Etihad. Questa partnership allargata fa parte dei continui miglioramenti del programma fedeltà Etihad Guest.

Yasser Al Yousuf, Vice President Commercial Partnerships, ha dichiarato: “Questa è una gradita espansione dell’accordo di code-share esistente di Etihad con Air Canada, che porterà ulteriori vantaggi ai membri di Etihad Guest. In questi tempi, partnership come queste sono importanti per incoraggiare la fiducia e instillare lealtà e fiducia nel settore dell’aviazione”.

La vasta rete globale di Air Canada collega i passeggeri verso 189 destinazioni in Canada, Nord e Sud America, Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia, tutte disponibili per i membri di Etihad Guest. Quando opera a pieno regime, Etihad Airways offre servizi cinque volte a settimana verso Toronto da Abu Dhabi e collega i passeggeri ad altre 75 destinazioni in tutto il mondo, con cinque rotte dal continente nordamericano a est e oltre.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)