News Brevi – 04.06.2020

PRIMA VOLTA DEL BOEING 787-800 DREAMLINER ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO – Il 3 giugno 2020, il Boeing 787-800 Dreamliner ha fatto scalo per la prima volta all’Aeroporto di Milano Bergamo. L’aeromobile, con livrea della compagnia aerea Air Europa, è partito da Miami e, dopo avere fatto scalo a Madrid, è atterrato alle 13:00 locali a Bergamo. Il volo è stato organizzato per consentire il rimpatrio dagli Usa di cittadini italiani, europei e di altri Paesi. Dei 163 passeggeri arrivati con il 787-800 Dreamliner di Air Europa, configurato con 296 posti di cui 22 in classe business, 34 hanno concluso il loro viaggio all’Aeroporto di Milano Bergamo e 129 hanno proseguito con aeromobili di altre compagnie aeree verso London Stansted, Mumbay, Kiev, Minsk. Ai passeggeri in arrivo è stato applicato il protocollo previsto per i controlli sanitari, con controllo di temperatura a mezzo termoscanner.

FLIBCO.COM, PIATTAFORMA DIGITALE PER IL TRASPORTO AEROPORTUALE, SBARCA IN ITALIA E APRE UNA SEDE A MILANO – flibco.com, piattaforma digitale che facilita la ricerca delle migliori soluzioni di trasporto verso i principali aeroporti europei, sbarca in Italia, investendo nel settore turistico e travel del nostro Paese. flibco.com ha recentemente aperto una nuova sede a Milano per programmare la fase iniziale delle sue attività e, allo stesso tempo, ha avviato la ricerca di partner locali con cui collaborare per offrire i suoi servizi sul territorio. La piattaforma di flibco.com offrirà due tipi di servizi aeroportuali: lo Shuttle Bus e il Door2Gate. Lo Shuttle Bus è un servizio di Bus navetta da e verso gli aeroporti che permette di raggiungere le proprie destinazioni in modo comodo, rapido e a tariffe competitive. La programmazione delle corse è basata su un’analisi approfondita degli orari del traffico aereo e permette ai passeggeri di arrivare o lasciare l’aeroporto senza inutili perdite di tempo, poiché sincronizzata con il calendario di arrivi e partenze delle compagnie aeree. Il Door2Gate, invece, è un servizio di navette interamente prenotabili o condivise con altri viaggiatori che permette di raggiungere comodamente l’aeroporto da casa propria al minor costo possibile. Il sistema, basato su un complesso algoritmo, permette di localizzare tutti coloro che vogliono raggiungere l’aeroporto a orari simili e di determinare il miglior percorso in base alle condizioni del traffico, garantendo così una riduzione dei costi, dell’inquinamento e della congestione stradale. Entrambi i servizi saranno acquistabili sul sito www.flibco.com. Entro la fine del 2020, flibco.com punta ad attivare il proprio servizio in alcuni aeroporti Italiani, puntando ad allargare l’attività ai principali scali del Paese entro il 2022.

GE AVIATION CONSEGNA IL PRIMO MOTORE F414 ALLA COREA DEL SUD PER IL PROGRAMMA KF-X – GE Aviation ha consegnato il primo motore F414-GE-400K a Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) per il fighter di nuova generazione della Corea del Sud, noto come KF-X. Sviluppato per la Republic of Korea Air Force (ROKAF), il KF-X con motore F414 offrirà capacità di missione significativamente maggiori. “GE è entusiasta di raggiungere questo importante traguardo nel programma KF-X”, ha affermato Al DiLibero, general manager of GE’s Medium Combat & Trainer Engines department. “Il nostro successo su questo programma riflette la forte relazione tra ROKAF, i nostri partner del settore sudcoreani e GE Aviation, oltre alla lunga storia di successo dei nostri motori che alimentano gli aeromobili ROKAF”. Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) ha selezionato GE Aviation nel maggio 2016 per fornire i motori F414-GE-400K per il fighter KF-X. Il multi-role KF-X aircraft, un progetto da $7,4 miliardi, è stato progettato e costruito da KAI. Il KF-X sostituirà la flotta di aeromobili F-4D/E Phantom II e F-5E/F Tiger II del paese. Il programma di sviluppo dovrebbe essere completato nel 2026, includendo la produzione di 15 F414 flight test engines e sei prototipi entro il 2021. I test di volo si svolgeranno nel 2023. Sono previsti 120 velivoli KF-X per la produzione. GE Aviation fornirà 240 motori F414 di produzione più i ricambi. GE ha collaborato più volte con la Corea del Sud fornendo altri motori. Il motore F414 di GE è entrato in servizio nel 1998 e ha volato più di 4,6 milioni di ore di volo, con oltre 1.750 motori consegnati. Equipaggia, tra gli altri, i Boeing F/A-18E/F Super Hornet e EA-18G Growler, i Saab AS 39E/F Gripen.

AIRBUS ASSEGNA IL 7° GEDC DIVERSITY AWARD – Airbus e il Global Engineering Deans Council (GEDC) hanno annunciato il vincitore del 7° Airbus GEDC Diversity Award. C4: Cross-Campus Capstone Classroom diversity initiative dell’University of York in Toronto, Canada, è stata selezionata per il loro progetto che aumenta la diversità nell’educazione ingegneristica. Il premio Airbus GEDC evidenzia il costante impegno e supporto di Airbus per la diversità e l’educazione ingegneristica. L’iniziativa vincente C4 è progettata per abbattere le barriere disciplinari tra gli studenti ed esplorare come diversi team risolvono i problemi insieme. I tre progetti finalisti – Embracing Diversity MOOC del Politecnico di Milano, Italia, C4: Cross-Campus Capstone Classroom dell’Università di York a Toronto, Canada e NUSTEM: Science for Families della Northumbria University, Regno Unito hanno presentato i loro progetti e risposto alle domande dei giurati. Ogni progetto è stato valutato sull’impatto, sull’evidenza dei risultati e sul potenziale di crescita. Al progetto vincitore è stato assegnato un premio in denaro e ogni team trarrà vantaggio dall’opportunità di lavorare con i mentori degli Airbus engineering and inclusion and diversity teams.

QANTAS E JETSTAR AUMENTANO IL NETWORK DOMESTICO – Man mano che le restrizioni sui viaggi iniziano a diminuire in tutto il paese, Qantas e Jetstar aumentano il loro network domestico e regionale per giugno e luglio. I servizi aggiuntivi vedranno un aumento della capacità dal 5% dei livelli pre-Coronavirus al 15% entro la fine di giugno. Ciò equivale a più di 300 voli di andata e ritorno in più a settimana. Ulteriori voli opereranno probabilmente a luglio, a seconda della domanda di viaggio e di un ulteriore allentamento dei confini, con la possibilità di aumentare fino al 40% della capacità domestica pre-crisi del Gruppo entro la fine di luglio. Vi saranno più servizi sulle capital city routes, in particolare Melbourne-Sydney e una serie di rotte da e per Canberra. Aumenteranno i voli intra-stato per l’Australia occidentale, il Queensland, il Nuovo Galles del Sud e l’Australia del Sud. Broome, Cairns e Rockhampton vedranno una spinta significativa nei voli settimanali. I voli riprenderanno su otto rotte non attualmente in corso e Qantas inizierà i voli da Sydney a Byron Bay, dopo che il lancio della rotta è stato rinviato a causa del Coronavirus. Nell’ambito del programma “Fly Well” del Gruppo, Qantas e Jetstar disporranno di una serie di misure in atto dal 12 giugno 2020 per garantire un ambiente sicuro negli aeroporti e a bordo degli aeromobili. Come risultato dei voli aggiuntivi, entrambe le compagnie avranno in servizio un numero maggiore di dipendenti. Tuttavia, dato che la rete del Gruppo rimane significativamente al di sotto dei livelli pre-Coronavirus, la maggior parte dei dipendenti di Qantas Group rimarrà ferma.