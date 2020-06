Brussels Airlines si prepara a ricominciare a volare il 15 giugno

Brussels Airlines si prepara ad accogliere nuovamente passeggeri e personale a partire dal 15 giugno. Oltre a retraining per cockpit and cabin crew per essere pronti a ricominciare a volare, la compagnia aerea ha riesaminato i propri servizi e processi e ha adottato le misure necessarie per proteggere la salute dei propri clienti e del personale durante tutto il viaggio, sulla base delle raccomandazioni IATA, EASA e delle autorità sanitarie belghe.

Il 15 giugno i primi nove voli di Brussels Airlines decolleranno dall’aeroporto di Bruxelles.

La compagnia aerea ricorda ai passeggeri di non venire in aeroporto quando si hanno sintomi. Rimangono attive opzioni flessibili di cambio prenotazione qualora i piani di viaggio cambiassero all’ultimo minuto. Inoltre, l’aeroporto di Bruxelles effettuerà controlli di temperatura prima di consentire ai passeggeri di entrare nel terminal. All’aeroporto sono stati installati schermi in plexiglass per proteggere gli agenti check-in e i passeggeri. Le transazioni saranno limitate al pagamento elettronico. Le linee di cortesia ricordano ai viaggiatori di tenersi a distanza di sicurezza. L’aeroporto mette in atto procedure di pulizia aggiuntive, disinfettanti per le mani e promemoria sull’igiene. I passeggeri sui voli europei sono incoraggiati a effettuare il check-in del bagaglio a mano (gratuitamente) per evitare di fare la fila a bordo per trovare spazio nelle cappelliere.

Dal momento in cui entrano in aeroporto, tutti i passeggeri a partire dai 6 anni devono indossare una maschera che copre il naso e la bocca. La maschera deve essere mantenuta durante l’intero volo, poiché la distanza sociale a bordo non può essere garantita.

L’imbarco e il disimbarco saranno graduali per evitare le code e i passeggeri devono scansionare la propria carta d’imbarco per evitare il contatto fisico. L’equipaggio di cabina offrirà un disinfettante per le mani a tutti i passeggeri durante l’imbarco sull’aeromobile, oltre a distribuire una salvietta disinfettante. Il processo di disinfezione dell’aeromobile è stato rafforzato e verrà utilizzato un detergente più forte per garantire che tutte le superfici siano pulite e che il rischio di contaminazione sia ridotto al minimo. In combinazione con i filtri HEPA presenti a bordo di tutti gli aeromobili di Brussels Airlines, i passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità. I filtri HEPA a bordo creano un flusso discendente di aria costantemente pulita, che allontana il 99,9% delle particelle nell’aria, creando un’atmosfera nella cabina paragonabile alla qualità dell’aria delle sale operatorie ospedaliere.

Durante il volo la compagnia aerea ridurrà il più possibile il contatto fisico tra passeggeri ed equipaggio. Pertanto, il servizio pasti e bevande sui voli europei (Buy-on-Board) non sarà disponibile e sui voli intercontinentali il servizio duty-free sarà disponibile solo per pagamenti elettronici. Anche la carta non necessaria come le carte dei menu, le riviste e i giornali viene rimossa dall’aereo.

“Siamo fiduciosi che con questi cambiamenti nel nostro viaggio, saremo in grado di offrire ai nostri clienti e al personale la fiducia e l’attenzione alla salute necessaria per sentirsi a proprio agio e al sicuro quando viaggiano con Brussels Airlines. Restiamo tuttavia in costante contatto con le autorità competenti al fine di perfezionare ulteriormente il nostro set-up se necessario. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri ospiti a bordo dei nostri voli”, afferma Dieter Vranckx, CEO di Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)