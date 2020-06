Rolls-Royce: net zero carbon entro il 2050 al centro dell’innovazione e della crescita

Rolls-Royce oggi si unisce alla campagna UN Race to Zero nel run up verso COP26, con l’ambizione di svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere un resilient, inclusive, net zero carbon future.

Ciò vedrà Rolls-Royce diventare net zero carbon nelle sue operazioni entro il 2030 e, fondamentalmente, stabilire l’ambizione di svolgere un ruolo guida nel consentire ai settori in cui opera di raggiungere net zero carbon entro il 2050 attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie.

Nell’ambito di questo impegno, Rolls-Royce dovrà: allineare la propria attività agli obiettivi dell’accordo di Parigi, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C; utilizzare le sue capacità tecnologiche per svolgere un ruolo di primo piano nel consentire a parti vitali dell’economia di arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050, inclusi aviation, shipping, rail, power generation; continuare e cercare di accelerare i progressi rispetto agli obiettivi dichiarati di riduzione delle emissioni di carbonio delle società e del settore; continuare gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) per la ricerca di prodotti sempre più efficienti e nuove soluzioni alla sfida climatica; pubblicare una tabella di marcia chiara entro la fine dell’anno, definendo un percorso per consentire net zero carbon emissions entro il 2050, comprese le tappe intermedie.

Rolls-Royce ha sempre cercato soluzioni pulite, sicure e competitive per soddisfare le esigenze energetiche vitali della società. “Mentre emergiamo dall’ombra di questa pandemia, questo compito è ora più urgente che mai. Per soddisfare le esigenze di una società in crescita e più connessa, l’energia deve essere sostenibile, net zero carbon power. Siamo determinati a utilizzare la nostra posizione di azienda leader nella tecnologia industriale per svolgere un ruolo significativo nel raggiungimento di net zero carbon emissions entro il 2050. Entro la fine dell’anno, definiremo i percorsi tecnologici attraverso i quali possiamo raggiungere net zero carbon emissions in tutte le nostre operazioni”, afferma Rolls-Royce.

“La pandemia di COVID-19 ha portato pressioni immediate ed evidenti al nostro settore e a noi come azienda, ma le sfide a lungo termine che il nostro mondo deve affrontare non sono sfuggite”, ha dichiarato Warren East, CEO di Rolls-Royce. “Il mondo dall’altra parte di questa pandemia avrà bisogno della potenza che generiamo per alimentare la ripresa economica. Credo assolutamente che la richiesta di tale potenza sostenibile sarà più forte che mai. Rispondere a questa chiamata è una sfida grande e complessa e poche aziende sul pianeta sono in una posizione migliore rispetto a Rolls-Royce. Utilizzeremo le nostre capacità per svolgere un ruolo di primo piano nel consentire ai settori vitali in cui operiamo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Credo che questa ambizione guiderà la nostra competitività per il futuro”.

Rolls-Royce si concentrerà sull’avanzamento delle tecnologie chiave, tra cui guidare i cambiamenti graduali nell’efficienza dei motori, oltre a collaborare con l’industria dei carburanti per aumentare significativamente la disponibilità di carburanti alternativi a basse emissioni di carbonio; continuare a implementare hybrid electric systems nei mercati ferroviari e marittimi e a trasformare tali capacità per il settore dell’aviazione.

Nigel Topping, UN High Level Climate Action Champion for COP26, ha aggiunto: “Con 2,6 miliardi di persone e oltre la metà del PIL globale ora coperti da net zero goals, Rolls-Royce si posiziona per soddisfare l’enorme crescita della domanda di net zero transport and power. Come azienda che opera in alcuni dei settori più complessi da ridurre, questo è un grande atto di leadership tecnologica industriale”.

“Limitare il riscaldamento globale a 1,5° C richiede un cambiamento sistemico. In qualità di leader della tecnologia industriale, crediamo che Rolls-Royce sia in una buona posizione per lavorare in quelle parti dell’economia e dell’industria che sono le più difficili da abbattere. Il nostro impegno nella risoluzione di problemi complessi e il costante investimento in ricerca e sviluppo garantiranno che la nostra attività non sia solo compatibile con un net zero carbon future, ma ne sia essenziale”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)