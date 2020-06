easyJet riprenderà a volare il 75% delle sue rotte entro agosto

easyJet ha annunciato che riprenderà a volare tre quarti del suo route network entro agosto. La compagnia aerea sta inoltre lanciando una promozione estiva con oltre un milione di voli verso destinazioni di vacanza in Europa in offerta, per viaggi tra il primo luglio e il 31 ottobre 2020.

easyJet prevede di volare il 50% delle sue 1.022 rotte a luglio e il 75% in agosto, sebbene con una frequenza di voli inferiore pari a circa il 30% della normale capacità da luglio a settembre.

Durante l’estate easyJet collegherà l’Italia con 19 paesi attraverso un totale di 179 rotte da 16 aeroporti italiani.

Robert Carey, Chief Commercial and Planning Officer di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che voleremo la maggior parte della nostra rete di rotte in Europa, il che significa che i clienti possono ancora raggiungere la destinazione prescelta per le loro vacanze estive quest’anno”.

Una nuova gamma di misure aggiuntive sarà messa in atto per contribuire a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i clienti e dell’equipaggio a bordo, inclusa una migliore disinfezione dell’aeromobile.

Tutti i passeggeri e l’equipaggio dovranno indossare maschere a bordo in ogni momento. Inizialmente il servizio Bistro e Boutique non sarà disponibile. Gli aeromobili di easyJet sono dotati di una tecnologia di filtrazione all’avanguardia. I filtri antiparticolato ad alta efficienza filtrano il 99,97% dei contaminanti presenti nell’aria nella cabina, inclusi virus e batteri.

I clienti dovranno mantenere il distanziamento negli aeroporti, ai gates e durante l’imbarco. A bordo, dove possibile, l’equipaggio inviterà i clienti a sedersi a distanza da coloro che non sono nel loro gruppo, dove sono disponibili posti.

easyJet continuerà a collaborare con le autorità nazionali competenti per riesaminare e valutare quali misure sono necessarie a lungo termine.

Le misure sono state attuate in consultazione con le autorità aeronautiche ICAO e EASA e in linea con le autorità nazionali competenti.

(Ufficio Stampa easyJet)