Emirates porta a 30 le destinazioni attualmente offerte ai vaggiatori

Emirates prosegue a incrementare le destinazioni offerte, mentre ristabilisce gradualmente il suo newtork. La compagnia ha ricevuto le autorizzazioni per il trasporto di passeggeri sui voli per Kabul, Afghanistan, a partire dal 25 giugno, portando a 30 il numero totale di destinazioni attualmente offerte ai viaggiatori.

Oltre a Kabul, i voli per le seguenti città possono essere prenotati su emirates.com o tramite agenzie di viaggio: Bahrein, Londra Heathrow, Manchester, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Zurigo, Vienna, Amsterdam, Copenaghen, Dublino, New York JFK, Chicago, Toronto, Seul, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Taipei, Hong Kong, Perth e Brisbane, Sydney, Melbourne e Manila (leggi anche qui).

I clienti possono prenotare voli tra destinazioni nell’Asia – Pacifico, in Europa o nelle Americhe, con un comodo collegamento a Dubai, purché soddisfino i requisiti di ingresso per viaggi e immigrazione nel loro paese di destinazione.

Inoltre, dall’8 giugno Emirates offrirà voli da Karachi, Lahore e Islamabad per i viaggiatori pakistani che desiderano collegarsi in seguito ad altre destinazioni Emirates.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti a terra e in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti per tutti i clienti.

Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

Inoltre, Emirates ha comunicato che consentirà ai membri Skywards di utilizzare e collezionare Miglia nell’Emirates Official Store. I membri del programma Emirates Skywards possono utilizzare le proprie miglia per acquistare online articoli a marchio Emirates. Grazie allo shopping è inoltre possibile guadagnare 1 Miglio Skywards per ogni dollaro speso.

Un numero sempre maggiore di persone fa shopping online, ed Emirates consente ai membri Skywards di poter godere anche a casa del comfort e delle comodità peculiari della Compagnia. E’ possibile acquistare nell’Emirates Store oltre 500 prodotti di varie categorie come lifestyle, moda, viaggi e sport. Che si cerchi un regalo unico a marchio Emirates, un utile kit per il prossimo viaggio o si voglia alimentare la propria passione per il volo con un nuovo iconico modellino Emirates, la vasta offerta dello Store non lascerà delusi.

Tutti i prodotti possono essere acquistati online sul sito www.emirates.store ed è possibile farseli recapitare direttamente a casa, con un costo di spedizione fisso di 30 dollari (7 dollari negli Emirati Arabi Uniti). Attualmente, i clienti che spendono oltre 20 dollari potranno usufruire di uno sconto dell’80% sui costi di spedizione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)