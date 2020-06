Qatar Airways: oltre 15.000 voli per portare a casa 1,8 milioni di persone

“La pandemia COVID-19 ha creato sfide senza precedenti per l’industria aeronautica globale. Qatar Airways ha guidato l’industria in questi tempi difficili portando le persone a casa in modo sicuro e affidabile su più voli verso più destinazioni rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Durante questa crisi, più passeggeri hanno scelto di volare con Qatar Airways rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea e apprezziamo la fiducia che hanno riposto in noi. Siamo diventati il più grande vettore globale, volando oltre 50 milioni di chilometri per rimpatriare oltre 1,8 milioni di passeggeri su oltre 15.000 voli. Questo ci ha permesso di accumulare un’esperienza senza rivali su come trasportare i passeggeri in modo sicuro e affidabile durante questi periodi incerti. La nostra vasta rete di voli durante questo periodo ci ha assicurato di rimanere aggiornati sulle ultime procedure aeroportuali internazionali, implementando le più avanzate misure di sicurezza e igiene a bordo dei nostri aeromobili e nel nostro hub, l’Hamad International Airport, recentemente votato il miglior aeroporto in Medio Oriente per il sesto anno consecutivo. Continueremo a garantire l’esperienza più sicura e affidabile per i nostri passeggeri, mentre riprendiamo i voli verso più destinazioni durante l’estate”.

Qatar Airways ha mantenuto un network solido e agile che ha aiutato a portare a casa oltre 1,8 milioni di passeggeri. La compagnia aerea ha anche lavorato a stretto contatto con governi e aziende di tutto il mondo per operare oltre 220 voli charter e voli extra settoriali per aiutare a riunire oltre 62.000 persone con i propri cari. All’inizio della ripresa globale, la compagnia aerea ha recentemente annunciato piani per ricostruire gradualmente il proprio newtwork in linea con l’evoluzione della domanda dei passeggeri e l’atteso rilassamento delle restrizioni di ingresso in tutto il mondo. Entro la fine di giugno, la compagnia aerea prevede di espandere la propria rete con diverse destinazioni, con altre da aggiungere entro la fine della stagione estiva (leggi anche qui e qui).

La divisione cargo della compagnia aerea ha notevolmente aumentato le operazioni a supporto del commercio globale e del trasporto di forniture mediche e aiuti essenziali verso le regioni colpite. Il vettore cargo si è ulteriormente affermato operando circa 180 voli al giorno, utilizzando velivoli passeggeri per trasportare solo merci, oltre alla flotta di 28 Freighter della compagnia aerea. Lavorando a stretto contatto con i governi e le ONG di tutto il mondo, Qatar Airways Cargo ha trasportato oltre 175.000 tonnellate di forniture mediche e aiuti alle regioni colpite, l’equivalente di circa 1.750 Boeing 777 Freighter a pieno carico.

Questi tempi senza precedenti hanno visto la compagnia aerea fornire servizi per molte destinazioni per la prima volta. Alcune delle nuove destinazioni in cui Qatar Airways è atterrata durante questo periodo includono Brisbane, Christchurch, Port Moresby, Toronto e Vancouver per i voli passeggeri, Perth, Valencia e Varsavia per i voli cargo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)