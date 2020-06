News Brevi – 08.06.2020

SITA ANNUNCIA DUE NUOVE NOMINE IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO AEREO – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, annuncia due nuove nomine nel proprio team di executive management, responsabile del portfolio prodotti, per prepararsi a un momento cruciale che vede l’industria del trasporto aereo alle prese con la difficile sfida di riavviare le attività, dopo la lunga sospensione dovuta alla crisi legata al Covid-19. David Lavorel, in precedenza CEO di SITA FOR AIRCRAFT, è stato posto alla guida di SITA AT AIRPORTS AND BORDERS, braccio di SITA dedicato alle soluzioni per gli aeroporti e di frontiera. Obiettivo chiave nel 2020 per SITA sarà supportare gli scali e le compagnie aeree clienti nell’implementazione di soluzioni “intelligenti” per la gestione dei passeggeri, in modo da assicurare la sicurezza – anche dal punto di vista sanitario – di viaggiatori e staff. Lavorel sostituisce Matthys Serfontein, che lascia SITA dopo 13 anni. Sébastien Fabre, precedentemente VP Airline & Airports Portfolio, è stato nominato capo di SITA FOR AIRCRAFT, che in un momento che vede le compagnie aeree intente a “riprendere il volo” diventa sempre più strategica per migliorare l’eccellenza operativa, consentendo per esempio alle aerolinee di beneficiare di tempi di turnaround dei velivoli più rapidi e nel contempo approfittare dei benefici offerti dall’aereo connesso. Barbara Dalibard, CEO di SITA, ha commentato: “Assicurare una forte leadership delle nostre aree di business chiave è particolarmente importante perché vogliamo supportare l’industria che torna a volare. Dopo oltre dieci anni in cui si sono dimostrati assolutamente capaci di guidare l’innovazione del settore, riscontrando la costante soddisfazione dei propri clienti, Sébastien e David sono le persone giuste per guidare il business attraverso le nuove sfide e per fornire le soluzioni adeguate a sostenere la ripresa del settore”. Le nuove nomine sono effettive dal 1° giugno 2020.

EUROWINGS: OBBLIGO DI MASCHERINA SUI VOLI DALL’8 GIUGNO – A partire dall’8 giugno, Eurowings modifica le Condizioni Generali di Trasporto, per richiedere ai passeggeri di indossare una protezione per bocca e naso. Questa modifica è applicata da Lufthansa, Eurowings e Lufthansa Cityline (leggi anche qui). Tutte le altre compagnie aeree di Lufthansa Group stanno attualmente esaminando se adegueranno di conseguenza le loro Condizioni Genarali di Trasporto. Le compagnie aeree di Lufthansa Group chiedono a tutti i passeggeri di indossare una copertura per la bocca e il naso a bordo dei loro voli dal 4 maggio. Inoltre, la compagnia ha raccomandato di indossarle durante l’intero viaggio, ovvero anche prima o dopo un volo, in aeroporto, ogni volta che la distanza minima richiesta non può essere garantita senza restrizioni. Nell’interesse della salute di clienti e dipendenti, introducendo il requisito nelle Condizioni Generali di Trasporto, si sottolinea chiaramente che indossare una maschera è obbligatorio per tutti i passeggeri.

I MEMBRI EMIRATES SKYWARDS POSSONO SPENDERE E GUADAGNARE MIGLIA SULL’EMIRATES OFFICIAL STORE – Emirates Official Store ha appena reso lo shopping dell’Emirates merchandise ancora più conveniente e gratificante. I membri di Emirates Skywards possono ora acquistare online articoli a marchio Emirates utilizzando le loro miglia Skywards come valuta. I membri possono anche accumulare Miglia Skywards durante lo shopping, con 1 Miglio guadagnato per ogni $1 speso. Con lo shopping online in aumento, i membri Skywards possono continuare a godere di lussuosi oggetti presenti a bordo comodamente dalle loro case. Emirates Official Store ha oltre 500 prodotti tra viaggi, avventura, sport, regali, stile di vita e moda. Sia che i clienti siano alla ricerca di un regalo unico con brand Emirates o che desiderino rimanere in contatto con la compagnia aerea collezionando modelli di velivoli iconici di Emirates, la vasta selezione di prodotti mira a soddisfare ogni passione, di tutte le età. Tutta la merce Emirates può essere acquistata online su www.emirates.store e spedita a un prezzo fisso di $7 negli Emirati Arabi Uniti o $30 in tutto il mondo. Attualmente, i clienti possono ricevere l’80% di sconto sui costi di spedizione quando spendono oltre $20.

IATA INVITA IL GOVERNO TUNISINO A SUPPORTARE L’AVIAZIONE – IATA ha invitato il governo tunisino a fornire urgentemente misure di aiuto finanziario per l’industria aeronautica al fine di mitigare gli effetti della crisi COVID-19 sull’economia della nazione. IATA stima che i ricavi generati dalle compagnie aeree nel mercato tunisino diminuiranno di $0,6 miliardi nel 2020, il 47% al di sotto dei livelli del 2019. Ciò mette a rischio 92.700 posti di lavoro tunisini e 1,2 miliardi di dollari del PIL tunisino. “L’economia della Tunisia è fortemente dipendente dal turismo. Il trasporto aereo è essenziale per fornire connettività e sostenere il turismo, che è un motore economico chiave per il paese. Il governo ha introdotto ampie misure di soccorso legate alla fiscalità ma, dato il ruolo centrale che il trasporto aereo e il turismo svolgono nell’economia tunisina, occorre prestare particolare attenzione alla fornitura di aiuti specifici per l’aviazione”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

EUROWINGS HOLIDAYS INCLUDE HOLIDAY HOMES NEL SUO PORTFOLIO – Eurowings Holidays, tour operator brand di Eurowings, ha ampliato il suo portfolio di prodotti e ora offre ai clienti anche case e appartamenti per vacanze. Giusto in tempo per l’inizio delle vacanze, i clienti possono scegliere circa 1.000 holiday homes sull’isola di Palma di Maiorca e in Grecia dal vasto portafoglio di Eurowings Holidays. Nei prossimi mesi verranno aggiunte case e appartamenti vacanze in tutte le altre destinazioni Eurowings popolari nel Mediterraneo. Tramite il portale Eurowings Holidays, i clienti possono combinare facilmente e comodamente la loro casa vacanza preferita con pochi clic, incluso il volo di andata e ritorno dall’aeroporto di partenza desiderato. Inoltre, è anche possibile prenotare online un trasferimento dall’aeroporto all’alloggio o un’auto a noleggio. “La domanda di case e appartamenti per vacanze è già aumentata costantemente negli ultimi anni. A causa della situazione attuale, tuttavia, l’interesse è nuovamente aumentato considerevolmente, non solo nel Nord e nel Mar Baltico, ma anche nella regione del Mediterraneo. Individualità e libertà personale stanno diventando sempre più importanti per i vacanzieri e le famiglie. Questo è il motivo per cui vogliamo fare offerte molto interessanti ai nostri clienti in questo segmento con Eurowings Holidays”, afferma Oliver Schmitt, Chief Commercial Officer di Eurowings.