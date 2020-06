Vueling torna a decollare da Firenze con 7 rotte a partire da luglio

Vueling conferma le sue operazioni dall’aeroporto di Firenze a partire dal mese di luglio. Con l’annuncio di 7 collegamenti, la compagnia aerea torna presso lo scalo fiorentino dal 2 luglio per connettere Firenze con Barcellona, Madrid, Catania, Palermo, Londra-Gatwick, Amsterdam e Parigi-Orly.

Sempre da Luglio, Vueling riparte anche dall’aeroporto di Pisa con due collegamenti settimanali con Barcellona.

In Italia, Vueling ha annunciato la ripresa graduale dei suoi collegamenti tra il mese di giugno e il mese di luglio confermando fino a 29 rotte in partenza da 9 aeroporti italiani. Oltre ai collegamenti da e per Firenze, la compagnia opererà anche da Roma Fiumicino con 10 collegamenti; da Milano Malpensa con 3; da Catania e Palermo con 2 rotte per base; da Venezia, Napoli, Bologna e Bari con voli diretti per Barcellona. In totale, la compagnia opererà fino a 180 rotte in tutta Europa, recuperando fino a quasi 2.000 voli settimanali.

I passeggeri italiani avranno l’opportunità di avere una connessione – via Barcellona – con molte delle 72 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi. Da Barcellona, infatti, Vueling riprende i collegamenti con l’Italia, il Regno Unito, il Portogallo, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera e i paesi nordici. In Spagna, la Compagnia riprende le operazioni anche ad Alicante, Bilbao, Siviglia, Maiorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Valencia, Granada, Almería, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.

“È per noi un’enorme soddisfazione poter riprendere la nostra attività ora che la situazione sanitaria sta lentamente rientrando. Tutti noi in Vueling stavamo aspettando questo momento e abbiamo affrontato il ritorno all’operatività con la speranza di volare di nuovo. Desideriamo riprendere a volare per portare avanti il nostro scopo aziendale: avvicinare i nostri clienti alle loro famiglie e agli amici, per offrire loro la possibilità di godere di alcuni giorni di relax dopo la tensione degli ultimi mesi e, naturalmente, per aiutare la ripresa economica il più presto possibile”, afferma Javier Sánchez-Prieto, Presidente di Vueling. “Stiamo preparando tutti insieme questo ritorno con cura e dedizione, affinché i nostri passeggeri si sentano a proprio agio e al sicuro quando viaggiano con Vueling”.

“Nonostante lo sforzo significativo per riprendere l’operatività dei voli durante l’estate e offrire il miglior servizio possibile ai clienti, il ritorno a volare avverrà in più fasi e, rispetto agli anni precedenti, con una previsione di offerta al di sotto di quella del normale periodo estivo”, afferma Vueling.

Naturalmente, durante questa nuova fase, Vueling continuerà ad essere in contatto con le autorità sanitarie e aeronautiche, in modo che la riattivazione graduale delle rotte sia sempre in linea e in costante aggiornamento con le restrizioni di volo in Europa e segua le misure pubblicate da EASA in collaborazione con il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC), offrendo così i massimi standard di sicurezza e igiene sui suoi voli.

Negli ultimi tre mesi, con le restrizioni al settore aereo che in Europa sono state applicate a marzo a causa del COVID-19, Vueling ha mantenuto un servizio ridotto con circa venti voli giornalieri all’interno del mercato spagnolo (Barcellona, Siviglia, Malaga, Granada, Bilbao, Santiago de Compostela, Maiorca, Minorca, Ibiza, Tenerife e Gran Canaria), concentrandosi sul trasporto essenziale, sia di persone che di merci e attrezzature sanitarie.

Dopo la fase più critica della pandemia, Vueling ha collaborato con le autorità e gli organismi di regolamentazione, nonché con gli altri attori del settore (tra gli altri, operatori aeroportuali, servizi di gestione, manutenzione e pulizia) per mettere in atto le nuove procedure richieste nelle diverse fasi di volo, con un unico obiettivo: garantire la salute di tutte le persone che, nel presente e nel futuro, continuano a scegliere Vueling per le loro esigenze di viaggio.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)