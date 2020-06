News Brevi – 09.06.2020

ANA: ULTERIORI CAMBIAMENTI AL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA), causa Coronavirus, cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo verso e da determinate città. Riguardo il FY2020 summer schedule nel periodo 1 – 30 giugno, un totale di 9 voli che servono 1 rotta saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il periodo (1 – 30 giugno) a 4.704 che servono 71 rotte diverse. Riguardo il FY2020 summer shedule nel periodo 1 – 31 luglio, un totale di 4.801 voli che servono 71 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati nel periodo (1 – 31 luglio) a 4.938 che servono 73 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 5.461 voli su 75 rotte nel periodo dal 1 al 31 luglio. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure adeguate. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

LEONARDO SIGLA ACCORDO QUADRO CON L’AGENZIA DANESE PER IL PROCUREMENT MILITARE – Leonardo ha firmato un accordo quadro, della durata di venti anni, con l’agenzia danese per il procurement militare (Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation – DALO) per il supporto logistico e il potenziale futuro aggiornamento dei diciassette sistemi di difesa navali 76/62 Super Rapido in servizio presso la Marina danese, in particolare a bordo delle fregate Iver Huitfeldt e sulle navi da pattugliamento classe Thetis e classe Knud Rasmussen. L’accordo vale complessivamente fino a 70 milioni di euro e potrà essere ulteriormente esteso in base alle esigenze e ai budget futuri dell’agenzia danese.