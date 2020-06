IATA: le perdite del settore raggiungeranno 84 miliardi di dollari nel 2020

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato le sue prospettive finanziarie per l’industria globale del trasporto aereo, dimostrando che le compagnie aeree dovrebbero perdere $84,3 miliardi nel 2020 per un margine di profitto netto del -20,1%. I ricavi scenderanno del 50% a $419 miliardi, da $838 miliardi nel 2019. Nel 2021, le perdite dovrebbero essere ridotte a $15,8 miliardi, quando i ricavi saliranno a $598 miliardi.

“Dal punto di vista finanziario, il 2020 sarà ricordato come l’anno peggiore della storia dell’aviazione. In media, ogni giorno di quest’anno aggiungerà $230 milioni alle perdite del settore. In totale, ciò rappresenta una perdita di $84,3 miliardi. Significa che, sulla base di una stima di 2,2 miliardi di passeggeri quest’anno, le compagnie aeree perderanno $37,54 per passeggero. Ecco perché gli aiuti finanziari dei governi sono stati e rimangono cruciali mentre le compagnie aeree bruciano denaro contante”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“A condizione che non vi sia una seconda e più dannosa ondata di COVID-19, il peggio del crollo del traffico è probabilmente alle nostre spalle. Una chiave per il recupero è l’attuazione universale delle misure di riavvio concordate attraverso l’International Civil Aviation Organization (ICAO) per proteggere i passeggeri e gli equipaggi. Con l’aiuto di un’efficace tracciabilità dei contatti, queste misure dovrebbero dare ai governi la sicurezza di aprire le frontiere senza misure di quarantena. Questa è una parte importante della ripresa economica perché circa il 10% del PIL mondiale proviene dal turismo e gran parte dipende dal trasporto aereo. Far volare di nuovo le persone in sicurezza sarà una potente spinta economica , ha affermato de Juniac.

“La domanda passeggeri è evaporata quando i confini internazionali sono stati chiusi per impedire la diffusione del virus. Questo è il principale fattore di perdita del settore. Nel punto più basso di aprile, il trasporto aereo globale è stato di circa il 95% inferiore ai livelli del 2019. Vi sono indicazioni che il traffico stia lentamente migliorando. Tuttavia, i livelli di traffico (in Revenue Passenger Kilometer) per il 2020 dovrebbero scendere del 54,7% rispetto al 2019. Il numero di passeggeri si dimezzerà a circa 2,25 miliardi, approssimativamente uguale ai livelli del 2006. La capacità, tuttavia, non può essere adattata abbastanza rapidamente, con un calo del 40,4% previsto per l’anno.

Le Passenger revenues dovrebbero scendere a $241 miliardi (in calo rispetto ai $612 miliardi nel 2019). Questo è maggiore della caduta della domanda, che riflette un calo atteso del 18% nel passenger yields, mentre le compagnie aeree cercano di incoraggiare le persone a volare di nuovo attraverso la stimolazione dei prezzi. I load factor dovrebbero raggiungere una media del 62,7% per il 2020, circa 20 punti percentuali al di sotto del livello record dell’82,5% raggiunto nel 2019.

I costi stanno diminuendo rapidamente come la domanda. Le spese totali di $517 miliardi sono inferiori del 34,9% ai livelli del 2019, ma i ricavi vedranno un calo del 50%. I non-fuel unit costs aumenteranno drasticamente del 14,1%, poiché i costi fissi sono ripartiti su un numero inferiore di passeggeri. Un minor utilizzo di aeromobili e posti a causa di restrizioni contribuirà all’aumento dei costi.

I prezzi del carburante offrono un po’ di sollievo. Nel 2019 il prezzo del carburante per jet è stato in media di $77/barile mentre la media prevista per il 2020 è di $36,8. Il carburante dovrebbe rappresentare il 15% dei costi complessivi (rispetto al 23,7% nel 2019)”, afferma IATA.

“Il cargo è l’unico punto luminoso. Rispetto al 2019, le tonnellate complessive di merci trasportate dovrebbero scendere di 10,3 milioni di tonnellate, a 51 milioni di tonnellate. Tuttavia, si prevede una grave carenza di cargo capacity dovuta all’indisponibilità del belly cargo su aeromobili passeggeri (messi a terra). Le Cargo revenues raggiungeranno i $110,8 miliardi, quasi un record, nel 2020 (rispetto ai $102,4 miliardi nel 2019). Come parte delle entrate del settore, il cargo contribuirà per circa il 26%, rispetto al 12% nel 2019”, prosegue IATA.

“Tutte le regioni registreranno perdite nel 2020. I grandi domestic markets del Nord America e il sostegno finanziario ai vettori statunitensi ai sensi del CARES Act dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella ripresa per il paese.

La progressiva apertura dei viaggi all’interno dell’Europa ha il potenziale per favorire la ripresa, a condizione che vengano evitate onerose misure di quarantena. Le stringhe collegate a pacchetti di aiuti pubblici, in particolare a fini ambientali, dovranno essere gestite con cura per evitare conseguenze indesiderate per la competitività

L’Asia-Pacifico è stata la prima regione a subire il peso della crisi COVID-19. Si prevede che registrerà le maggiori perdite assolute nel 2020”, afferma IATA.

Riguardo il 2021: “Con le frontiere aperte e la crescente domanda nel 2021, l’industria dovrebbe ridurre le perdite a $15,8 miliardi per un margine di profitto netto del -2,6%. Le compagnie aeree saranno in modalità di recupero ma ancora molto al di sotto dei livelli pre-crisi (2019) su molte misure di performance.

Si prevede che il numero totale di passeggeri rimbalzerà a 3,38 miliardi (circa i livelli del 2014 quando c’erano 3,33 miliardi di viaggiatori), che è ben al di sotto dei 4,54 miliardi di viaggiatori nel 2019. Le entrate complessive dovrebbero essere di $598 miliardi, il che sarebbe un miglioramento del 42%, ma ancora del 29% al di sotto degli $838 miliardi del 2019”, dichiara IATA.

“Le compagnie aeree saranno ancora fragili dal punto di vista finanziario nel 2021. Le passenger revenues saranno inferiori di oltre un terzo rispetto al 2019 e si prevede che le compagnie aeree perderanno circa $5 per ogni passeggero trasportato. Il taglio delle perdite arriverà dai confini riaperti che porteranno ad un aumento dei volumi di viaggiatori. Anche le forti cargo operations e i prezzi relativamente bassi del carburante daranno una spinta al settore. La concorrenza tra compagnie aeree sarà senza dubbio ancora più intensa. Ciò si tradurrà in forti incentivi per i viaggiatori. La sfida per il 2022 trasformerà le perdite ridotte del 2021 in profitti di cui le compagnie aeree avranno bisogno per ripagare i loro debiti da questa terribile crisi”, ha affermato de Juniac.

“Le persone vorranno volare di nuovo, a condizione che abbiano fiducia nella loro situazione finanziaria personale e nelle misure adottate per proteggere i viaggiatori. Non esiste un playbook provato per un recupero da COVID-19 ma l’ICAO Takeoff re-start plan delinea piani armonizzati a livello globale (leggi anche qui). È importante che l’industria e i governi lo seguano in modo che i viaggiatori abbiano la massima sicurezza. Sarà un buon inizio. A seconda di come si evolve la pandemia, la conoscenza del virus si approfondisce e la scienza migliora, l’industria e i governi saranno meglio preparati per una risposta coordinata a livello globale. Ciò include la potenziale rimozione di misure quando sarà sicuro farlo. Ciò darà alle compagnie aeree un po’ di respiro per ricostruire la domanda e riparare i bilanci danneggiati”, conclude de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)