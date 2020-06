News Brevi – 10.06.2020

ETIHAD AIRWAYS LANCIA GLI “ETIHAD TRAVEL VOUCHER” – Etihad Airways sta incoraggiando i viaggiatori a iniziare a pianificare il loro prossimo viaggio, una volta che le restrizioni sui viaggi diminuiranno, con il lancio di “Etihad Travel Voucher”. Gli ospiti che acquistano un Etihad Travel Voucher tra il 10 e il 24 giugno 2020 riceveranno un extra 50% cash value per i viaggi futuri dal 1° agosto 2020 in poi. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Ora più che mai vogliamo dare al mondo qualcosa per guardare al futuro. Valido per due anni, l’Etihad Travel Voucher darà ai nostri ospiti molto tempo per pianificare il loro viaggio futuro e, con un credito extra del 50%, spenderanno di meno per quella meritata pausa”. Gli Etihad Travel Vouchers sono disponibili con incrementi di 250 USD fino a un massimo di 65.000 USD. Il valore del voucher acquistato più il 50% di credito extra verrà aggiunto a un Travel Bank account per futuri rimborsi su voli, upgrade ed extra. Per acquistare gli Etihad Travel Vouchers è sufficiente registrarsi a Etihad Guest, il programma fedeltà della compagnia aerea, e chiamamre l’Etihad Airways Contact Centre. L’elenco dei local contact centres è disponibile all’indirizzo www.etihad.com/contacts. Visitare www.etihad.com/travelvoucher per ulteriori informazioni.

BOMBARDIER ANNUNCIA UN VIRTUAL ANNUAL MEETING – Bombardier ha annunciato che ospiterà il suo 2020 Annual Meeting of Shareholders il 18 giugno 2020 alle 10:30 EDT in formato virtuale, a causa delle restrizioni in corso relative al COVID-19. La Corporation aveva precedentemente annunciato nel 2020 Notice of Meeting che, fatte salve le prescrizioni in materia di salute pubblica, avrebbe ospitato un hybrid Meeting format, in base al quale gli azionisti registrati e i delegati debitamente nominati potevano partecipare di persona o tramite un webcast in diretta. Tuttavia, dati i rischi associati a riunioni durante la pandemia COVID-19, la Società ha preso la decisione di adottare un pure virtual format senza partecipazione di persone. Come sempre, solo gli azionisti registrati e i delegati debitamente nominati potranno votare e intervenire durante il Meeting in diretta. Gli azionisti, gli ospiti e i media non registrati potranno guardare il Meeting via live webcast.

ANA INTRODUCE IL CHECK-IN ONLINE PER I VOLI DOMESTICI – All Nippon Airways sta introducendo il check-in online per i domestic flights in Giappone. A partire dalle 10:00 JST del 24 giugno 2020, i passeggeri potranno effettuare il check-in online dopo aver acquistato i biglietti aerei. Il processo di check-in online sarà disponibile da 24 ore prima del volo fino a 20 minuti prima della partenza. Dopo aver acquistato un biglietto sul sito web ANA, i passeggeri potranno effettuare il check-in online comodamente da casa. All’arrivo in aeroporto, i passeggeri possono utilizzare le loro carte d’imbarco online ai security checkpoints e ai departure gate. Se i passeggeri hanno un bagaglio che desiderano stivare, effettueranno il check-in online e lasceranno il loro bagaglio presso le automated baggage check-in machines, ANA Baggage Drop, o al counter. Questi nuovi servizi passeggeri migliorano il contactless check-in process in aeroporto per i passeggeri, nell’ambito dello sforzo ANA di fornire un ambiente sicuro, pulito e sano. Il nuovo servizio consentirà a un maggior numero di passeggeri di recarsi direttamente al checkpoint di sicurezza il giorno della partenza. Con il nuovo online check-in service, tutti i passeggeri hanno ora l’opportunità di un processo di imbarco più semplice. Ulteriori dettagli sulla online check-in procedure sono disponibili sul sito web ANA. “Questa iniziativa fa parte del nostro obiettivo di creare un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per i nostri passeggeri”, ha affermato Masaki Yokai, ANA Senior Vice President. “ANA ha offerto online check-in services per i voli internazionali e vorremmo aggiungere questo miglioramento anche ai voli domestici. Speriamo che questo nuovo servizio consenta ai passeggeri di sentirsi sicuri durante il viaggio”.

AMERICAN AIRLINES HA DONATO OLTRE 500.000 LBS DI CIBO ALLE COMUNITA’ BISOGNOSE – In seguito alla pandemia Coronavirus, American Airlines ha donato oltre 500.000 lbs di cibo alle comunità bisognose. Un surplus di cibo era presente nelle American Airlines facilities negli Stati Uniti e all’estero solo poche settimane fa. Per garantire che il prodotto non andasse sprecato, la compagnia aerea ha sfruttato l’opportunità per supportare banche alimentari, organizzazioni no profit, scuole e altri gruppi che combattono contro l’insicurezza alimentare. Dalla prima donazione del 27 marzo, American ha donato oltre 420.000 pasti a quasi 30 diverse organizzazioni. Oltre a città degli Stati Uniti, tra cui Chicago, Dallas e Philadelfia, anche città internazionali come Budapest, Hong Kong, Londra e Parigi, hanno ricevuto donazioni. Con un valore di oltre $1 milione, i prodotti alimentari stanno riempiendo gli scaffali delle strutture che stanno affrontando carenze a causa di un aumento della domanda.

IATA: AIUTI FINANZIARI ESSENZIALI PER PROTEGGERE L’AIR TRANSPORT IN REPUBBLICA CECA – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo della Repubblica Ceca ad aiutare i viaggi aerei a riprendersi dalla crisi COVID-19, fornendo urgentemente aiuti finanziari alla sua industria aeronautica. Secondo IATA, a seguito del crollo del traffico aereo dovuto a COVID-19, i ricavi generati dalle compagnie aeree nel mercato ceco diminuiranno di $1,2 miliardi nel 2020 e il numero di passeggeri del 54% rispetto al 2019. Ciò mette a rischio quasi 30.000 posti di lavoro nel paese e $1,1 miliardi del PIL della Repubblica Ceca generato dal trasporto aereo. “L’economia della Repubblica Ceca ha bisogno di una forte connettività aerea e di un sano settore dell’aviazione per fornire un supporto essenziale a occupazione e prosperità. Il governo ha adottato alcune misure per aiutare le compagnie aeree, ma abbiamo urgentemente bisogno di ulteriori aiuti. 30.000 posti di lavoro sono a rischio se le compagnie aeree collassano e la ripresa economica viene bloccata dalla mancanza di collegamenti aerei adeguati. Gli aiuti finanziari pubblici mirati e specifici possono fare la differenza in questo momento cruciale”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. Le ultime previsioni IATA prevedono che le compagnie aeree in Europa perderanno $21,5 miliardi nel 2020, l’anno peggiore nella storia dell’aviazione.

GE CONSEGNA IL PRIMO L2500 LIGHTWEIGHT COMPOSITE GAS TURBINE MODULE A AUSTAL USA – GE ha annunciato di aver consegnato il suo primo nuovo lightweight LM2500 composite gas turbine module ad Austal USA, per la futura USS Santa Barbara (LCS 32). Questo nuovo modulo, che è stato completamente certificato dalla United States Navy nel 2019 dopo aver ricevuto la MIL-S-901D shock qualification, offre un risparmio di peso di 5.500 libbre e maggiore silenziosità. GE sta fornendo 38 LM2500 gas turbines ad Austal USA per le LCS Independence variants fino a LCS 38. Come tutte le Austal USA-built LCS, la futura USS Santa Barbara sarà alimentata da due turbine a gas GE LM2500 disposte in una combined diesel and gas turbine configuration con due motori diesel. Il GE marine gas turbine business è parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di soluzioni di propulsione navale, tra cui sei turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.000 a 70.656 cavalli di potenza / da 4,6 a 52,7 megawatt.