EASA: prima type certification al mondo per un fully electric plane

L’European Aviation Safety Agency ha annunciato la certificazione di un aereo elettrico, il Pipistrel Velis Electro, la prima type certification al mondo di un fully-electric aircraft e un’importante pietra miliare nella ricerca verso un trasporto aereo ecosostenibile.

“Questa è una svolta entusiasmante”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “E’ il primo aereo elettrico che EASA ha certificato, ma non sarà certamente l’ultimo, poiché l’industria aeronautica persegue nuove tecnologie per ridurre il rumore e le emissioni e migliorare la sostenibilità dell’aviazione”.

Il Velis Electro è un velivolo a due posti destinato principalmente al pilot training. Pipistrel, con sede in Slovenia, è uno dei principali progettisti e produttori di piccoli aeromobili, specializzato in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. Velis Electro si unisce a una linea di prodotti simili, ma con propulsione convenzionale.

La certificazione, completata in meno di tre anni, è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra Pipistrel ed EASA, con l’obiettivo comune di garantire che l’aeromobile soddisfacesse gli elevati standard di sicurezza necessari per la certificazione. Il progetto ha portato anche importanti apprendimenti che supporteranno le future certificazioni di motori e aeromobili elettrici.

L’aeromobile è alimentato dal primo certified electrical engine, E-811-268MVLC, certificato dall’EASA per Pipistrel il 18 maggio 2020.

“La type certification del Pipistrel Velis Electro è il primo passo verso l’uso commerciale di aeromobili elettrici, necessario per rendere fattibile un’aviazione senza emissioni. È notevolmente più silenzioso di altri aeroplani e non produce gas di combustione”, ha dichiarato Ivo Boscarol, founder and CEO of Pipistrel Aircraft. “Fornisce ottimismo, anche ad altri progettisti di velivoli elettrici, riguardo al fatto che la type certification di motori e aerei elettrici è possibile”.

Il certification project si è sviluppato in due flussi, in primo luogo con le tipiche attività di certificazione relative all’aeromobile e in parallelo con un coordinated flight test program che ha utilizzato una flotta di Alpha-Electros (non certificati) con permesso EASA per volare.

Avere la capacità di operare un aereo simile significava che il team EASA, che includeva membri delle launch National Aviation Authorities (DGAC FR francese e FOCA Svizzera), aveva accesso ai dati operativi necessari per l’attività di certificazione, evidenziando al contempo le esigenze operative per consentire l’electric aviation.

Dominique Roland, Head of the General Aviation Department at EASA, ha dichiarato: “Per EASA, la type certification di questo aereo segna una doppia pietra miliare significativa: il 18 maggio 2020 abbiamo certificato il suo motore come first electric engine, ora segue la first type certification di un aereo che utilizza quel motore. Questo è stato un progetto davvero innovativo che ha prodotto molti apprendimenti per la futura certificazione di motori e aeromobili elettrici, senza dubbio un’area di crescita nei prossimi anni, in linea con gli obiettivi di protezione ambientale”.

Nel corso di questi progetti, l’EASA ha acquisito un’esperienza di prima mano nel volo elettrico, imparando di più sulle batterie e sui loro management systems, nonchè sulle electrical engine power units. Queste informazioni sono state utilizzate per sviluppare le E&HPS Special Condition, per consentire ulteriormente il volo elettrico.

(Ufficio Stampa EASA)