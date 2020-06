Qatar Airways estende il network a oltre 40 destinazioni

La graduale ricostituzione del network di Qatar Airways continua con la ripresa delle operazioni a Bangkok, Barcellona, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar e Singapore, che portano la rete globale della compagnia a oltre 170 voli settimanali verso più di 40 destinazioni. La compagnia annuncia anche l’imminente ripresa delle operazioni a Dar es Salaam, Tunisi e l’aumento di voli da Dublino con una frequenza giornaliera.

In Italia, Qatar Airways riavvia i servizi da e per Venezia Marco Polo a partire dal 15 luglio. Venezia sarà il terzo gateway italiano della compagnia a ripristinare le operazioni, segnando un passo significativo e un segnale concreto. A Milano Malpensa e Roma la compagnia – che già sta operando da maggio – incrementerà le frequenze arrivando a offrire un volo giornaliero a partire dal 13 giugno.

Garantendo un network globale che non è mai stato inferiore a 30 destinazioni, Qatar Airways ha guidato il settore in questo momento sfidante diventando il più grande vettore internazionale in termini di capacità, passeggeri e kilometri percorsi. Questo ha permesso alla compagnia di fare preziosa esperienza su come trasportare i passeggeri in maniera sicura ed affidabile in periodi incerti, soprattutto in confronto a quelle compagnie che hanno completamente bloccato le operazioni.

L’ampio network di voli verso oltre 40 destinazioni in sei continenti ha assicurato a Qatar Airways l’aggiornamento sulle ultime procedure aeroportuali internazionali e l’implementazione delle più avanzate misure di sicurezza e igiene a bordo e presso l’Hamad International Airport, recentemente votato quale “Miglior aeroporto in Medio Oriente” per il sesto anno consecutivo.

Per offrire ai passeggeri maggiore scelta e tranquillità in fase di pianificazione di viaggio Qatar Airways ha inoltre modificato la propria policy di prenotazione. La compagnia consentirà ai passeggeri un numero illimitato di cambi di data, e di modificare la loro destinazione tutte le volte che ne avranno bisogno, a patto che si trovi entro 5.000 miglia da quella originale. Qatar Airways non applicherà alcuna differenza di prezzo per i viaggi prima del 31 dicembre 2020, dopo di che si applicheranno le regole tariffarie. Tutti i biglietti prenotati per viaggi fino al 31 dicembre 2020 saranno validi per due anni dalla data di emissione. Per maggiori informazioni: www.qatarairways.com/RelyOnUs.

Servizi operativi disponibili in Italia



Venezia a partire dal 15 luglio 2020 (lunedì, mercoledì e venerdì) Boeing 787 Dreamliner

Doha (DOH) per Venezia (VCE) QR125 partenza 08:20 arrivo 13:15

Venezia (VCE) per Doha (DOH) QR126 partenza 16:05 arrivo 22:30

Milano volo giornaliero con Airbus A350

Doha (DOH) per Milano (MXP) QR127 partenza 08:00 arrivo 13:10

Milano (MXP) per Doha (DOH) QR128 partenza 15:55 arrivo alle 22:40

Roma volo giornaliero con Airbus A350 e Boeing787 Dreamliner

Doha (DOH) per Roma (FCO) QR131 partenza 08:20 arrivo 13:20

Roma (FCO) per Doha (DOH) QR132 partenza 16:00 arrivo 22:40

“Nuovi dati indipendenti dell’International Air Transport Association (IATA) ribadiscono chiaramente Qatar Airways come compagnia aerea che ha lavorato diligentemente per portare le persone a casa in modo sicuro e affidabile durante questa crisi. Oltre 1,3 miliardi di Revenue Passenger Kilometres (RPK) di Qatar Airways durante il mese di aprile hanno rappresentato il 17,8% del mercato globale, oltre il triplo del suo concorrente più vicino e più delle successive quattro compagnie aeree messe insieme. Qatar Airways Cargo continua inoltre a guidare il proprio settore con oltre 900 milioni di cargo tonne kilometres (CTK), che rappresentano il 7,2% del global cargo market”, afferma Qatar Airways.

Qatar Airways ha volato oltre 50 milioni di chilometri per rimpatriare oltre 1,8 milioni di passeggeri su oltre 15.000 voli durante la crisi. La compagnia aerea ha anche lavorato a stretto contatto con i governi e le aziende di tutto il mondo per operare oltre 220 voli charter e voli extra settoriali.

