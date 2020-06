Pratt & Whitney: l’industria aeronautica ripristina la fiducia nel volo

Il traffico passeggeri commerciale è diminuito drasticamente durante l’emergere di COVID-19, ma mentre le economie iniziano a riaprire, arrivano barlumi di ripresa. L’industria aeronautica, compresi molti clienti di Pratt & Whitney, sta lavorando per incoraggiare i viaggi, implementando nuove procedure e tecnologie per viaggiare più sicuri.

L’International Civil Aviation Organization’s Council Aviation Recovery Task Force ha pubblicato Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis (leggi anche qui). Il documento fornisce un quadro per affrontare l’impatto della pandemia COVID-19, inclusa una sezione sulle misure di mitigazione del rischio per la salute pubblica e quattro moduli operativi relativi alle linee guida per aeroporti, aeromobili, equipaggi e cargo. Il quadro comprende anche risk-based stages per le misure di mitigazione.

Sia Airbus che Boeing stanno studiando il comportamento del coronavirus all’interno dei jet. Il loro lavoro coinvolgerà accademici, ingegneri ed esperti medici, che esamineranno nuove misure per prevenire la trasmissione di malattie sugli aeroplani.

Airbus ha annunciato di aver esteso le attività di ricerca del suo 2017 cooperation agreement con Koniku Inc. per includere il rilevamento di rischi biologici. La soluzione tecnica utilizza genetically engineered odorant receptors che producono un segnale di allarme quando entrano in contatto con i composti molecolari del pericolo che sono stati programmati di rilevare.

Boeing ha lanciato la Confident Travel Initiative per sviluppare nuovi modi per ridurre al minimo i rischi per la salute nei viaggi aerei in mezzo alla pandemia COVID-19 e promuovere la consapevolezza della salvaguardia sanitaria già in atto. Il team lavorerà con compagnie aeree, regolatori globali, parti interessate del settore, passeggeri, esperti in malattie infettive e specialisti comportamentali per stabilire raccomandazioni di sicurezza riconosciute dal settore. Il team sta affrontando argomenti come disinfettanti e filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA) esistenti, nonché la ricerca e la valutazione di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza, tra cui sistemi di disinfezione a luce ultravioletta e rivestimenti antimicrobici per superfici ad alto tocco.

Embraer ha pubblicato un lavoro chiamato “Clean Air, Clean Cabin, Safe Flight” per educare il pubblico volante sul perché non è necessario – o economicamente sostenibile – vendere solo biglietti per un numero limitato di posti in aereo. Spiega i filtri HEPA e la circolazione dell’aria all’interno di una cabina, condividendo la scienza dietro un flusso d’aria pulito. L’articolo afferma che l’aria nella cabina di un Embraer E-Jet viene completamente rinnovata almeno 20 volte ogni ora e che la maggior parte degli aeromobili scambia l’intero volume di aria della cabina da 20 a 30 volte più frequentemente che in un ufficio e da cinque a sei volte più degli ospedali.

Individualmente, le compagnie aeree di tutto il mondo hanno preso decisioni su come adattare le proprie politiche e procedure in risposta al virus. Le azioni più comuni intraprese dalle compagnie aeree includono pulizia migliorata, controlli di temperatura, test rapidi COVID-19, con la richiesta a dipendenti e passeggeri di indossare maschere protettive durante i voli.

L’industria aerospaziale continua a lavorare per combattere il virus con i mezzi più efficaci. Mentre le misure variano da compagnia a compagnia e da aeroporto ad aeroporto, si concorda sul fatto che il ripristino della fiducia nel trasporto aereo imponga a tutti, anche al singolo passeggero, di contribuire a garantire la sicurezza di passeggeri ed equipaggio.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)