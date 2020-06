News Brevi – 11.06.2020

LET’S FLY AGAIN: ALL’AEROPORTO DI VENEZIA UN CONCERTO IN DIRETTA FACEBOOK PER LA RIPRESA DEI VOLI – Per festeggiare il ritorno dei collegamenti aerei, che gradualmente stanno riprendendo ad operare al Marco Polo, SAVE ha organizzato un concerto del gruppo Royal Band che sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming su facebook nella serata di venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 22. L’evento, introdotto dall’Amministratore Delegato di SAVE, Monica Scarpa, sarà realizzato in sala partenze dell’aeroporto, in un contesto che sta progressivamente recuperando la sua vivacità e rappresenterà un momento simbolico che invita a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Le note del gruppo, composto dai musicisti Max Pasut (al basso) e Alessandro De Crescenzo (alla chitarra) e dalle cantanti Nicole Pellicani e Chiara Danelon, spazieranno su cover famose italiane e straniere, da Futura di Lucio Dalla, a Luce di Elisa, a Life on Mars di David Bowie, tutte ispirate al tema della ripartenza e del futuro. Diretta streaming dalla pagina facebook dell’aeroporto @VeneziaAirport.

AMERICAN ACCOGLIE I CLIENTI NELLA NUOVA ARRIVALS AND DEPARTURE HALL DI LAGUARDIA AIRPORT – Questa settimana American Airlines accoglierà i clienti nella nuova Arrivals and Departures Hall nel LaGuardia Airport Terminal B. Il nuovo spazio offrirà un’esperienza confortevole ed efficiente per i viaggiatori e offrirà un luogo di lavoro migliorato per migliaia di New York-area team members della compagnia aerea. A partire da sabato 13 giugno, la nuova Terminal B Arrivals and Departures Hall fungerà da principale arrival and departure facility di American presso il LaGuardia Airport (LGA), includendo biglietterie, check-in, controlli di sicurezza e ritiro bagagli. Leggera e luminosa nel design, la facility ospita una vasta scelta di ristoranti e negozi, oltre a collegamenti diretti con tutti i concourses. “Mentre sempre più clienti decidono di volare, American è pronta ad accoglierli a New York in questa struttura reinventata, sviluppata in collaborazione con Port Authority of New York and New Jersey e LaGuardia Gateway Partners”, afferma Jim Moses, Vice President of Northeast Hubs and Gateways for American Airlines. “Centralizzando la nostra attività, possiamo occuparci meglio dei nostri clienti, offrendo un’esperienza intuitiva e senza interruzioni dall’ingresso al gate”. Previsto per in completamento nel 2022, il progetto di riqualificazione del Terminal B di LGA fa parte di uno sforzo complessivo di $8,2 miliardi per trasformare l’aeroporto in una struttura moderna e unificata, con un migliore accesso al trasporto via terra, ulteriori taxiways e servizi di prima classe. Sviluppata e gestita da LaGuardia Gateway Partners, la Terminal B Arrivals and Departures Hall è l’ultima pietra miliare del progetto di ammodernamento, che collega i clienti tramite il ponte pedonale ai gates 40-59 in un nuovo eastern concourse, aperto a dicembre 2018. Numerosi voli continueranno a operare dai gates B, C e D nell’original Central Terminal Building. Dopo aver effettuato il check-in nella nuova Arrivals and Departures Hall, i clienti saranno in grado di raggiungere tutti i gates B, C e D tramite una passerella temporanea. American prevede di volare il 55% del suo domestic schedule nel luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò include il 95% in più di voli su LGA rispetto a maggio 2020.

EMIRATES ANNUNCIA QUATTRO VOLI VERSO IL CAIRO – Emirates prevede di operare quattro voli tra Dubai e il Cairo il 14,18,19 e il 21 giugno. I clienti possono anche collegarsi a questi voli a Dubai da qualsiasi destinazione sull’attuale network Emirates di 30 destinazioni nel GCC, Asia-Pacifico, Europa e Americhe. I voli possono essere prenotati su emirates.com, tramite agenzie di viaggio, ufficio vendite Emirates e contact center. Solo i cittadini egiziani e coloro che soddisfano i requisiti di ingresso della destinazione saranno ammessi a bordo. I passeggeri dovranno soddisfare tutti i requisiti del Paese di destinazione. Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti a terra e in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti e antibatteriche per tutti i clienti. Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

ETIHAD AIRWAYS: NUOVI VANTAGGI PER I SOCI ETIHAD GUEST – Etihad Airways e Aldar Properties PJSC (“Aldar”) hanno stretto una partnership che porta vantaggi ai soci Etihad Guest. Grazie a questo accordo esclusivo, i membri Etihad Guest possono ora accumulare e spendere Miglia Etihad Guest per acquisti effettuati con le loro carte Visa in tre centri commerciali all’interno dell’Aldar retail portfolio – Yas Mall, World Trade Center Abu Dhabi (WTC), Al Jimi Mall – che comprendono collettivamente oltre 650 rivenditori. I membri guadagneranno un Etihad Guest Mile per ogni 3 AED spesi per acquisti con le loro carte Visa superiori a 50 AED, oppure potranno scegliere di spendere le loro miglia per transazioni superiori a 50 AED, rendendo questa una delle più generose retail reward partnerships negli UAE.

DELTA LANCIA LA GLOBAL CLEANLINESS DIVISION – Delta crea la prima Global Cleanliness division della compagnia, un nuovo dipartimento all’interno della Customer Experience organization dedicato all’innovazione e all’evoluzione dei già elevati standard di pulizia. Nei tre mesi successivi alla pandemia globale che ha avuto un impatto drammatico sul mondo, i team di Delta hanno rapidamente ed efficacemente stabilito un nuovo standard di pulizia. Quest’ultima mossa è un modo unico per il global carrier di continuare a focalizzarsi sugli sforzi di pulizia come parte della protezione offerta ai clienti. La trasformazione che i clienti sperimentano oggi è la base su cui si sta costruendo la futura esperienza di viaggio di Delta. A capo dell’organizzazione c’è Mike Medeiros, vice president – Global Cleanliness. La Global Cleanliness organization svilupperà ulteriormente gli standard, i metodi e la gestione della qualità di Delta, per garantire un’esperienza costantemente sicura e igienizzata in tutte le strutture e sugli aeromobili, per dipendenti e clienti.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SPEDISCE IL SATELLITE ANASIS-II AL LAUNCH SITE – ANASIS-II ha lasciato le Airbus cleanrooms in Toulouse, Francia, ed è stato spedito a Cape Canaveral in Florida per il suo prossimo lancio. Costruito per la Corea del Sud, ANASIS-II fornirà comunicazioni sicure su ampia copertura. Basato sulla piattaforma Eurostar altamente affidabile, ANASIS-II sarà il 52° satellite Eurostar E3000 lanciato e opererà in orbita geostazionaria.

GE AVIATION LANCIA HEALTH APPLICATION ID – GE Aviation offre una nuova health credential application, Health Application ID, per l’aviation industry, per rispondere ai problemi relativi a COVID-19. La soluzione si concentra su tre aree importanti: employee control, passenger control, object control. La soluzione, abilitata da Microsoft Azure, è ora disponibile e sono in corso dimostrazioni con compagnie aeree, aeroporti e gruppi industriali. “Questa applicazione risponde a un’esigenza urgente nel nostro settore per garantire che i lavoratori delle compagnie aeree e degli aeroporti siano sottoposti a screening per COVID-19 e che i passeggeri siano controllati”, ha affermato Andrew Coleman, chief commercial officer of GE Aviation’s Digital Group. “Dobbiamo fare tutto il possibile per infondere fiducia nel pubblico viaggiante e riportare il mondo a volare di nuovo”. La soluzione consente alle compagnie aeree, agli aeroporti e alle relative aree operative di stabilire test result protocols e verificare la conformità al nuovo COVID-19 medical screening per dipendenti e passeggeri. Le informazioni personali e i risultati dei test sono protetti da crittografia e l’accesso è controllato. Inoltre, l’offerta flessibile consente alle compagnie aeree di adattarsi all’evoluzione della regolamentazione. Fornendo questa applicazione alle compagnie aeree, più persone possono iniziare a volare e l’industria può iniziare a ricostruire. Questa applicazione utilizza il servizio Blockchain di Microsoft Azure e le tecnologie correlate, che creano un protocollo per incorporare informazioni sull’identità dei passeggeri, informazioni sui biglietti e risultati dello screening medico nel processo di imbarco in un ambiente altamente sicuro.

BOEING: MESSAGGIO DEL CEO CONTRO IL RAZZISMO – Dave Calhoun, Boeing President and CEO, ha inviato una lettera ai dipendenti in merito alle azioni dell’azienda nel combattere il razzismo. Tra le altre cose, afferma: “Tutte le mie conversazioni nelle ultime due settimane hanno rafforzato per me un punto ovvio: ciò che sta accadendo negli Stati Uniti ora va oltre la discriminazione e le molestie, oltre la diversità e l’inclusione. Quello che stiamo vedendo è l’attuale costo umano della disuguaglianza razziale storica e persistente negli Stati Uniti. E un secondo punto ovvio: come azienda e come esseri umani, dobbiamo lavorare ancora di più per fare qualcosa al riguardo. Boeing è da tempo impegnata nei principi della diversità e dell’inclusione e gli sforzi che abbiamo fatto – spesso in silenzio e dietro le quinte – sono stati significativi. Per portare questo impegno al livello successivo, aumenteremo il volume dei dialoghi all’interno dell’azienda. Sto incoraggiando tutti i leader Boeing a impegnarsi su questo argomento in modo autentico per loro e significativo per le persone che guidano. Raddoppieremo la nostra determinazione a eliminare comportamenti che violano i nostri valori e feriscono i nostri colleghi. Nei prossimi quattro anni raddoppieremo i $5 milioni che abbiamo già investito in partnership che creano una serie di opportunità per le comunità emarginate. Ogni membro del mio team si è impegnato personalmente a combattere il razzismo e a costruire opportunità più inclusive, sia all’interno della nostra azienda che nelle nostre comunità. Questo non è un problema della settimana o del mese o addirittura dell’anno. Questi impegni saranno un aspetto ancora più permanente e visibile di come Boeing si comporta come azienda”.