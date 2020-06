EASA aggiorna il suo sito Web, offrendo un’area dedicata per i passeggeri

L’European Aviation Safety Agency (EASA) ha aggiornato il suo sito Web, offrendo un’area completamente nuova con informazioni per i passeggeri e il pubblico generico, oltre a miglioramenti come le notifiche, in modo che i visitatori possano rimanere informati sui nuovi sviluppi.

Mentre le compagnie aeree sono pronte a riprendere i servizi dopo l’impatto senza precedenti della pandemia COVID-19, il nuovo sito offre una guida sia all’industria che ai passeggeri sulle nuove procedure che consentiranno ai viaggi aerei di ricominciare in sicurezza da un punto di vista operativo e di salute pubblica. Include domande frequenti dettagliate per i passeggeri, in modo che possano capire meglio perché le misure significano che è sicuro volare.

“Il nuovo contenuto per i passeggeri renderà molto più facile per i membri del pubblico comprendere le attività principali dell’EASA e il contributo complessivo dell’Agenzia per rendere sicuri i viaggi aerei. Il lancio è particolarmente tempestivo in quanto coincide con il riavvio delle operazioni di volo in Europa”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “I nostri visitatori del settore dell’aviazione beneficeranno anche della possibilità di accedere e rimanere informati su nuovi sviluppi e aggiornamenti in modo efficiente e proattivo”.

Il sito Web ha un nuovo design innovativo che ne migliora la fruibilità, le prestazioni e consente agli utenti di dispositivi mobili di sperimentare il sito Web come app. Creando un account, i visitatori possono non solo ricevere notifiche sugli aggiornamenti nella loro categoria di interesse, ma anche personalizzare il loro flusso nel sito per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Un visitatore per la prima volta su https://www.easa.europa.eu/ raggiunge una landing page, con una scelta tra:

EASA Light – per passeggeri, cittadini dell’UE e pubblico in generale.

EASA Pro – per autorità aeronautiche, professionisti del settore e media.

EASA Light contiene una panoramica di alto livello delle principali attività dell’Agenzia in materia di sicurezza e protezione ambientale, nonché del suo ruolo di agenzia dell’UE e delle sue attività internazionali. Inoltre, contiene notizie e aggiornamenti su argomenti che attirano un pubblico più ampio, come l’uso dei droni.

EASA Pro ospita informazioni dettagliate riguardo aviation industry, general aviation, EASA stakeholders, altri regolatori e media. I visitatori di EASA Pro sono incoraggiati a creare un account per ricevere notifiche di eventuali nuovi sviluppi nelle loro aree di interesse.

I visitatori possono passare da EASA Light a EASA Pro in qualsiasi momento e le due parti sono interconnesse, in modo che un visitatore EASA Light che desidera avere più informazioni venga trasferito senza problemi sul lato Pro.

(Ufficio Stampa EASA)