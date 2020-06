Novità nel management di Air France-KLM Group

Henri de Peyrelongue è stato nominato Executive Vice President, Commercial Sales Air France-KLM, dal 1° luglio 2020. Dirigerà l’attuale organizzazione “Sales and Alliances” e si unirà al Group Executive Committee. Riferirà a Benjamin Smith, Chief Executive Officer of the Air France-KLM Group.

Henri De Peyrelongue è attualmente Senior Vice President, Commercial Planning Air France-KLM. Questa promozione segue la decisione di Patrick Alexandre, attualmente Executive Vice President, Sales and Alliances Air France-KLM, di ritirarsi dal 30 settembre 2020.

Pieter Bootsma, attualmente Executive Vice President, Commercial & Revenue Air France-KLM, sarà nominato Chief Revenue Officer Air France-KLM. In tale veste, rimarrà nel Group Executive Committee, riferendo a Benjamin Smith. Pieter Bootsma presiederà il Commercial Committee, che supervisionerà la direzione di tutte le attività commerciali condivise in Air France-KLM Group.

“Vorrei ringraziare calorosamente Patrick Alexandre per la sua forte dedizione e il contributo di lunga data ad Air France e Air France-KLM Group”, ha dichiarato Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM. “È stato uno dei fondatori di Air France-KLM Group e recentemente ha guidato la sua organizzazione commerciale in tutto il mondo. Sono molto lieto di dare il benvenuto a Henri de Peyrelongue come nuovo EVP Commercial Sales Air France-KLM. La sua esperienza e una forte conoscenza dell’intera sfera commerciale del Gruppo rappresentano un vantaggio considerevole. Ho piena fiducia in Pieter e Henri per costruire il Group commercial rebound plan e progettare la futura struttura dell’AFKL Commercial organization, che aiuterà Air France-KLM Group ad affrontare le sfide future”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)