Nuovo Human Resources Leader per Boeing

Boeing ha nominato Michael D’Ambrose come executive vice president of Human Resources, con effetto dal 6 luglio. Succederà a Wendy Livingston, che ha prestato servizio ad interim da aprile.

In questo ruolo, D’Ambrose sarà responsabile per leadership and learning, talent planning, rapporti con i dipendenti, total rewards e iniziative di diversità e inclusione. Riferirà al presidente e CEO di Boeing, David Calhoun, presterà servizio nell’Executive Council dell’azienda e avrà sede a Chicago.

“Michael si unisce a Boeing in un momento critico, mentre allineiamo la nostra forza lavoro a quella che sarà un’industria aerospaziale più piccola e più competitiva nei prossimi anni”, ha affermato Calhoun. “Egli porta per questo sforzo una vasta esperienza attraverso cambiamenti organizzativi, l’attenzione per diversità e l’inclusione e l’impegno a identificare, sviluppare e conservare i migliori talenti del settore. Vorrei anche ringraziare Wendy per la sua straordinaria leadership negli ultimi mesi, in particolare durante l’impatto iniziale della pandemia sui nostri affari e sulle nostre persone”.

D’Ambrose si unisce a Boeing da ADM, una delle più grandi industrie agroalimentari del mondo e leader mondiale nella nutrizione umana e animale, con oltre 60 miliardi di dollari di entrate annue. Ha ricoperto la carica di senior vice president and chief human resources officer presso ADM dal 2006. D’Ambrose ha più di quattro decenni di esperienza commerciale in più settori, trascorrendo gli ultimi 14 anni in ADM. In precedenza, ha guidato team globali di risorse umane presso aziende come Citigroup, First Data e Toys ‘R’ Us.

D’Ambrose ha conseguito una laurea in relazioni industriali e sindacali presso la Cornell University, dove presiede il comitato consultivo del Center for Advanced Human Resource Studies. Nel 2016 è stato nominato membro della National Academy of Human Resources. È anche un pilota ricreativo certificato.

Livingston supporterà una profonda transizione di responsabilità prima di riprendere il suo precedente ruolo di vice president, Corporate Human Resources.

