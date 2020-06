Il Segretario Generale dell’ICAO ribadisce al WEF meeting l’importanza delle linee guida CART

L’ICAO Secretary General Dr. Fang Liu, ha preso parte al World Economic Forum’s Aerospace, Aviation, Travel and Tourism Industry Action Group Meeting, aperto dal professor Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del WEF, insieme ai CEO di compagnie aeree, aeroporti, viaggi e alti funzionari del turismo e del trasporto aereo.

Liu si è unito al commissario europeo per i trasporti, Adina Ioana Valean, nel fornire osservazioni alla sessione di apetura del meeting sul tema ‘Restoring Public Trust in Travel’.

Ha delineato lo stato di adozione globale delle ICAO Council Aviation Recovery Task Force’s (CART) recommendations and guidelines (leggi anche qui), progettate per aiutare il trasporto aereo a rispondere a COVID-19 su una base globale allineata, e ha sottolineato l’importanza di questo e altri aspetti, identificando il ruolo dell’ICAO prima, durante e dopo la pandemia.

“L’ICAO ha risposto rapidamente all’inizio del COVID-19, in collaborazione con il WHO, le compagnie aeree, le associazioni aeroportuali e altri, attraverso il proprietary mechanism for pandemic health response in aviation che abbiamo istituito dopo l’epidemia di SARS del 2003”, ha commentato Liu. “Senza queste prime azioni e coordinamento, il mondo avrebbe potuto affrontare una diffusione molto più rapida e grave di questo virus”.

“In seguito abbiamo aiutato i governi nazionali a trovare modi per mantenere operative le critical cargo supply chains e mantenere i servizi aerei umanitari e di emergenza, abbiamo anche assistito al rapido rimpatrio di centinaia di migliaia di persone bloccate a livello internazionale da COVID-19. Più di recente, ICAO ha proseguito i lavori su un Public Health Corridor (PHC) concept che utilizzerà un approccio basato sul rischio per mitigare il rischio di diffusione di COVID-19. Presi insieme, oltre 170 paesi oggi stanno beneficiando delle numerose risorse operative che sono disponibili tramite la nostra piattaforma COVID-19”.

Parlando delle CART Recommendations and ‘Take-Off’ guidelines, Liu ha sottolineato che lo scopo delle disposizioni era quello di “fornire ai paesi, all’UN system e agli operatori del settore una base flessibile e progressiva con cui allinearsi per mettere in atto risposte globali, quindi riavviare gradualmente le operazioni”.

Ha sottolineato che, mentre è ancora presto per indicare gli impatti specifici che le linee guida stanno avendo, “l’apprezzamento sia del settore privato che del settore pubblico per l’importante base che forniscono è stato chiaro”.

Sottolineando in che modo le crisi forniscono ai leader non solo sfide da affrontare, ma anche opportunità per ricostruire meglio, il segretario generale dell’ICAO ha sottolineato che l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’aviazione civile “non vede l’ora di vedere come l’industria può orientarsi da questi eventi, in particolare verso una flotta mondiale più efficiente in termini di emissioni o altri risultati relativi alla sicurezza e all’esperienza dei passeggeri, che stiamo perseguendo congiuntamente”.

I partecipanti alla riunione virtuale hanno ribadito l’importanza della CART guidance, sottolineando l’importanza di misure di sanità pubblica coerenti e armoniose per il riavvio del settore del trasporto aereo, chiedendo al contempo modi più innovativi su come recuperare la fiducia del pubblico nel riprendere i voli.

Hanno anche incoraggiato una collaborazione ancora più stretta tra WHO e le autorità sanitarie pubbliche nazionali, una funzione che l’ICAO già fornisce in parte attraverso il suo meccanismo CAPSCA.

Una prossima priorità immediata per l’ICAO e il quadro CART sarà quella di migliorare lo scambio di informazioni sulle misure di sanità pubblica dell’aviazione tra tutte le parti interessate.

(Ufficio Stampa ICAO)