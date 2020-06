Ryanair riprende i collegamenti da e per l’aeroporto di Milano Bergamo con 93 rotte per l’estate 2020

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Milano Bergamo, con il ripristino dei voli su Catania, Ibiza, Madrid, Palma, Manchester, Alghero e Atene da domenica 21 giugno.

Altre 20 rotte verranno riattivate nei giorni successivi: Bari, Cagliari, Bruxelles-Charleroi, Berlino-Schönefeld, Lisbona, Pescara, Valencia, Barcellona-El Prat, Sofia e Dublino dal 22 giugno, Brindisi, Palermo, Londra-Stansted, Lamezia Terme, Budapest, Napoli, Manchester, Cracovia e Malaga dal 23 giugno e Bucarest (Otopeni) dal 27 giugno.

Inoltre, dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Milano Bergamo verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo da e per l’aeroporto di Milano Bergamo include in tutto 93 rotte, di cui 11 nazionali – Bari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari, Catania, Napoli, Pescara, Alghero, Crotone, Trapani e 82 internazionali – Londra-Stansted, Barcellona-El Prat, Ibiza, Bruxelles-Charleroi, Dublino, Madrid, Berlino-Schönefeld, Budapest, Colonia-Bonn, Copenaghen, Lisbona, Praga, Valencia, Palma di Maiorca, Manchester, Porto, Eindhoven, Atene, Parigi-Beauvais, Francoforte International, Amburgo, Cracovia, Malta, Siviglia, Bucarest, Sofia, Malaga, Edimburgo, Marrakech, Salonicco, Alicante, Bordeaux, Corfù, Cefalonia, Tenerife Sud, Timisoara, Vilnius, Varsavia-Modlin, Fuerteventura, Lussemburgo, Riga, Tbilisi, Tel Aviv, Saragozza, Lanzarote, Amman, Billund, Bristol, Creta-Chania, Midlands Orientali, Faro, Danzica, Rodi, Santiago di Compostela, Tallin, Oslo-Torp, Zante, Agadir, Belfast International, Brema, Erevan, Fes, Göteborg-Landvetter, Creta-Candia, Mykonos, Calamata, Lourdes, Gran Canaria, Irlanda Ovest, Lappeenranta, Stoccolma, Cork, Pafo, Santander, Tangeri, Vitoria, Zara-Zemonico, Santorini, Charkiv, Kiev-Boryspil’, Leopoli e Odessa.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate ben 93 rotte da e per l’aeroporto di Milano Bergamo, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. I collegamenti con 26 di queste, saranno operativi già da fine giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

“La ripresa dei voli da parte di Ryanair, che ha la sua base principale italiana sul nostro aeroporto, rappresenta un avvio incoraggiante del piano di rilancio del traffico passeggeri. Il trend delle prenotazioni, così come riportato dalla compagnia aerea, induce a ottimismo e siamo certi che la fiducia e l’abitudine a volare, nel rispetto delle normative in vigore e messe in atto, saranno sempre più in crescita nel corso delle settimane. L’Aeroporto di Milano Bergamo è lieto di accogliere i passeggeri che hanno scelto di volare Ryanair e li invita a utilizzare tutti i servizi le agevolazioni messi a disposizione nel terminal, compreso il self drop off per chi deve imbarcare i bagagli da stiva”, dichiara Giacomo Cattaneo, direttore aviation SACBO.

Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.

(Ufficio Stampa Ryanair – SACBO)