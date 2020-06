Ryanair riprende i voli a Cuneo e Catania

Ryanair annuncia la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Cuneo, con il ripristino dei voli su Cagliari e Bari.

I collegamenti con l’aeroporto di Cagliari riprenderanno a partire dal 4 luglio, con 2 frequenze settimanali anche nel mese di agosto, mentre i collegamenti con Bari saranno ripristinati dal primo agosto con frequenza bisettimanale.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che da luglio verranno ripristinati i voli da e per l’aeroporto di Cuneo, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti estivi e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale”.

Anna Milanese, Direttore Generale Aeroporto di Cuneo, ha dichiarato: “Siamo molto felici della ripresa dei collegamenti su Cagliare e Bari. Ci siamo preparati per garantire ai passeggeri di poter viaggiare dal nostro aeroporto serenamente ed in totale sicurezza. Ringraziamo Ryanair per la conferma della fiducia nel potenziale della nostra destinazione”.

Ryanair ha inoltre annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Catania, con il ripristino dei voli, già operativi dal 21 giugno, su Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Perugia, Venezia, Torino, Cagliari, Pisa e Trieste. Inoltre, dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

L’operativo da e per l’aeroporto di Catania include in tutto 25 rotte, di cui 10 nazionali – Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Pisa, Torino, Perugia, Trieste, Venezia, Cagliari e 15 internazionali – Malta, Berlino-Schönefeld, Francoforte, Eindhoven, Atene, Bruxelles National, Budapest, Cracovia, Katowice, Madrid, Marsiglia, Marrakech, Siviglia, Rhodi, Kiev-Boryspil’.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate ben 25 rotte da e per l’aeroporto di Catania, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. I collegamenti con 10 di queste, saranno operativi già da fine giugno”.

“Quello di Ryanair è senz’altro un gradito ritorno e un segnale di ripartenza atteso da tanti. Siamo contenti per la ripresa dei voli per numerose destinazioni e per l’annunciata volontà di aumentare rotte e frequenze, che risponde a un’esigenza dei siciliani e di tutti coloro che intendono visitare la Sicilia”, commenta l’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi.

Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.

(Ufficio Stampa Ryanair)