Emirates riprende i voli con l’A380 su Londra e Parigi

L’A380 Emirates inizierà a servire i viaggiatori sui voli per Londra Heathrow e Parigi a partire dal 15 luglio. Questo segna il ritorno dell’aeromobile di punta di Emirates sui servizi di linea, poiché la pandemia ha costretto a terra la flotta passeggeri della compagnia aerea a marzo.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates, ha dichiarato: “L’A380 rimane un aeromobile popolare tra i nostri clienti e offre molte caratteristiche uniche a bordo. Siamo lieti di riportarlo nei cieli per servire i nostri clienti sui voli per Londra e Parigi dal 15 luglio e non vediamo l’ora di introdurre gradualmente il nostro A380 in più destinazioni in base alla domanda di viaggio su destinazioni specifiche. L’esperienza con l’A380 Emirates rimane unica nel settore e, sebbene a bordo abbiamo modificato i servizi per la salute e la sicurezza del nostro equipaggio e dei nostri clienti, siamo certi che i nostri clienti vorranno presto volare di nuovo su questo aereo silenzioso e confortevole”.

Inoltre, Emirates ha annunciato che inizierà voli per Dhaka (dal 24 giugno) e Monaco (dal 15 luglio), aggiungendoli al suo network in crescita.

Ciò fa seguito all’annuncio che Dubai riaprirà ai visitatori business e leisure dal 7 luglio (leggi anche qui), con nuovi protocolli che facilitano i viaggi per cittadini, residenti e turisti degli Emirati Arabi Uniti, salvaguardando la salute e la sicurezza dei viaggiatori e delle comunità.

Attualmente Emirates offre voli per oltre 40 città (leggi anche qui), con collegamenti da, verso e attraverso il suo hub di Dubai per i clienti che viaggiano tra l’Asia del Pacifico, il Golfo, l’Europa e le Americhe. Maggiori informazioni su www.emirates.com/wherewefly.

I voli per Dhaka e Monaco saranno operati con un Boeing 777-300ER e potranno essere prenotati su emirates.com o tramite agenzie di viaggio.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti a terra e in volo, compresa la distribuzione di kit gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti per tutti i clienti. Per ulteriori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: www.emirates.com/yoursafety.

Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)