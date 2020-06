Airbus annuncia il nuovo President of Airbus India and Head of South Asia

Airbus ha nominato Rémi Maillard come President of Airbus India and Managing Director of South Asia region, in vigore dal 1° settembre 2020. Rémi, attualmente Head of Airbus Services, succederà ad Anand Stanley, che si trasferirà a Singapore come President, Airbus Asia-Pacific (leggi anche qui). Entrambi riportano direttamente a Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of International di Airbus.

Nel suo nuovo ruolo, Rémi guiderà gli affari di Airbus nell’Asia meridionale. Sarà responsabile delle vendite di aeromobili commerciali e dello sviluppo del business e gestirà l’impronta regionale di Airbus, che comprende ingegneria, innovazione, supporto e servizi ai clienti, nonché training. Contribuirà inoltre a far progredire le principali defence and helicopters campaigns di Airbus e ad aumentare i programmi “Make in India” della società.

Come Head of Services, Rémi è stato responsabile della crescita dell’Airbus commercial aircraft Services business e della supervisione di maintenance, upgrades, flight hour services and training operations.

“Rémi ha una ricca esperienza nell’organizzazione Airbus ed è la persona giusta per assumere la guida dell’azienda in India e nell’Asia meridionale, una regione che rappresenta sia un mercato in crescita sia una base di risorse per noi. Le sue capacità contribuiranno a consolidare ulteriormente la forte posizione di Airbus nella regione”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer, Airbus e Head of Airbus International. “Ringrazio vivamente Anand per aver rafforzato l’impronta locale di Airbus e non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui nel suo nuovo ruolo nella regione dell’Asia del Pacifico”, ha affermato Scherer.

Rémi, 40 anni, è entrato in Airbus nel 2008 e ha ricoperto diversi ruoli di leadership. Ha iniziato la sua carriera in Airbus Helicopters, conducendo un programma di trasformazione per le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda. Rémi ha quindi lavorato come Chief Engineer of the Tiger programme, prima di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del programma H175 e nel suo Entry-into-Service come Chief Engineer. Ha inoltre ricoperto la carica di Head of Development Chief Engineers, guidando le attività di ingegneria per i principali programmi di sviluppo di elicotteri. Rémi ha conseguito la laurea in Ingegneria e Master in Business Administration (MBA) presso l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées di Parigi.

