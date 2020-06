De Havilland Canada riconosce gli operatori degli aeromobili Dash 8 Series

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato oggi i vincitori dei 2019 Airline Reliability Awards. I premi riconoscono gli operatori dei turboprop Dash 8 Series che raggiungono i più alti tassi di dispatch reliability.

“I nostri premi mostrano le eccezionali relazioni di collaborazione tra i nostri operatori, i fornitori e i team di De Havilland Canada. Pertanto ci congratuliamo vivamente con i nostri otto destinatari dei riconoscimenti, i cui alti tassi di dispatch reliability esemplificano il meglio di queste collaborazioni”, ha dichiarato Todd Young, De Havilland Canada Chief Operating Officer.

“Gli aeromobili Dash 8 Series continuano a dimostrare la loro affidabilità e flessibilità operativa in molti degli ambienti più difficili del mondo e molti dei nostri operatori hanno utilizzato gli aerei per consegnare beni essenziali durante la pandemia COVID-19. La versatilità dei turboprop Dash 8 Series è ben nota in tutto il mondo ed è diventata ancora più evidente negli ultimi mesi, poiché molte compagnie aeree sfruttano le capacità dell’aeromobile, l’efficienza nei consumi e i bassi costi operativi per ricominciare a volare in molte comunità intorno al mondo. In effetti, stiamo vedendo i nostri turboprop Dash 8, in particolare i Dash 8-400 che offrono velocità e performance simili a quelle di un jet, utilizzati su parecchi percorsi che in precedenza erano serviti solo da aerei jet”, ha aggiunto Young.

Questi i vincitori:

Dash 8-100/200/300 Aircraft Program

Oceania: Maldivian.

Europe: Widerøes Flyveselskap.

North America: PAL Airlines.

Dash 8-400 Aircraft Program

Oceania: Nok Air.

Europe: Aurora.

Asia Pacific: ANA Wings.

Africa & Middle East: JamboJet.

North America: WestJet Encore.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)